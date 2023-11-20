هل تخطط شركة Apple لإحداث ثورة في صناعة الحلقات الذكية؟

عندما يفكر الناس في أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يمكن ارتداؤها، غالبًا ما تتبادر إلى ذهنهم الساعات الذكية مثل Apple Watch Series 9. توفر هذه الأجهزة مجموعة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية بالإضافة إلى الإشعارات والتطبيقات. ولكن هناك اتجاه صاعد في عالم التكنولوجيا الصحية: المجوهرات الذكية، وخاصة الخواتم الذكية. في حين أن إحدى الخواتم الذكية الأكثر شعبية المتوفرة حاليًا هي Oura Ring، والتي تتطلب اشتراكًا مميزًا للوصول إلى المعلومات القيمة، إلا أن الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت شركة Apple ستدخل هذا السوق.

اتضح أن شركة آبل تعمل على تقنية الحلقات الذكية منذ بعض الوقت، كما يتضح من براءات الاختراع المقدمة لـ “جهاز الحوسبة الحلقية الإلكترونية”. تقترح براءات الاختراع هذه إمكانيات مختلفة لخاتم Apple الذكي، بما في ذلك ساعة Apple Watch صغيرة مزودة بشاشة تعمل باللمس وردود فعل لمسية، بالإضافة إلى ميزات تتكامل مع سماعة الواقع المختلط من Apple، Vision Pro. تستكشف بعض براءات الاختراع هذه الإدخال بالإيماءات والإشعارات اللمسية المشابهة لتلك الموجودة في Apple Watch.

يمكن لخاتم Apple الذكي أن يعالج بعض القيود المفروضة على Apple Watch، مثل ضخامة حجمها عند ارتدائها طوال الليل لتتبع النوم. يفضل العديد من الأفراد خيارًا بسيطًا أثناء النوم، مما يجعل الخاتم الذكي بديلاً مثاليًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن خبرة شركة أبل في شراكات التصميم والأزياء، مثل الشراكة مع هيرميس لساعة أبل، يمكن أن تؤدي إلى خاتم ذكي يجمع بين الجمال والوظيفة.

علاوة على ذلك، فإن دمج حلقة Apple الذكية مباشرة مع تطبيق Fitness أو Health يمكن أن يلغي الحاجة إلى الاشتراك، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات الصحية القيمة دون تكاليف إضافية. وهذا من شأنه أن يميز حلقة Apple الذكية عن المنافسين مثل Oura Ring، والتي تتطلب اشتراكات لفتح إمكاناتها الكاملة.

وفي حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شركة آبل ستطلق بالفعل خاتمًا ذكيًا أو ما إذا كانت براءات الاختراع هذه ستترجم إلى منتج حقيقي، فإن الشركة لديها سجل حافل في إحداث ثورة في فئات المنتجات. قادت ساعة Apple Watch الطريق للساعات الذكية، ومن المحتمل أن يكون للخاتم الذكي من Apple تأثير مماثل على الصناعة. سواء تم استخدامها فقط للإدخال مع أجهزة Apple الأخرى أو دمج أجهزة استشعار لتتبع الصحة في المستقبل، فإن حلقة Apple الذكية تحمل إمكانات كبيرة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الخاتم الذكي؟

الخاتم الذكي هو جهاز يمكن ارتداؤه ويجمع بين التكنولوجيا والمجوهرات. ويقدم عادةً وظائف مثل تتبع النشاط والإشعارات والميزات الذكية الأخرى.

2. ما هو خاتم أورا؟

Oura Ring هي حلقة ذكية شهيرة معروفة بقدراتها على تتبع الصحة والنوم. يتطلب اشتراكًا متميزًا للوصول إلى ميزات وبيانات معينة.

3. هل تمتلك شركة أبل براءات اختراع للخاتم الذكي؟

نعم، قدمت شركة أبل براءات اختراع لـ "جهاز الحوسبة الحلقية الإلكترونية" مما يشير إلى أن الشركة تستكشف إمكانية إطلاق حلقة ذكية.

4. هل يمكن لخاتم Apple الذكي أن يتكامل مع تطبيق اللياقة البدنية أو الصحة؟

إذا قامت شركة Apple بإصدار حلقة ذكية، فمن المحتمل أن تتكامل مباشرة مع تطبيق Fitness أو Health، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية دون الحاجة إلى اشتراك.

5. هل ستحدث حلقة Apple الذكية ثورة في الصناعة؟

في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت شركة آبل ستطلق خاتمًا ذكيًا، فإن الشركة لديها تاريخ في تقديم منتجات رائدة مثل Apple Watch. إذا دخلت شركة Apple سوق الحلقات الذكية، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الصناعة.