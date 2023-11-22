لماذا تبدأ Walgreens وWalmart بـ Wal؟

في المشهد الواسع لعمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان بارزان: Walgreens وWalmart. أصبحت كلتا الشركتين اسماء مألوفة، ولكن هل تساءلت يومًا لماذا تبدأ كلتا الشركتين بكلمة "Wal"؟ هل هي مجرد صدفة أم أن هناك معنى أعمق وراءها؟ دعونا نتعمق في تاريخ وأصول عمالقة البيع بالتجزئة لكشف الإجابة.

أصول Walgreens:

تأسست Walgreens، سلسلة الصيدليات الشهيرة، في عام 1901 على يد Charles R. Walgreen. تم اختصار اسم "Walgreen" إلى "Walgreens" لتسهيل نطقه وتذكره. كانت إضافة الحرف "s" ممارسة شائعة في أوائل القرن العشرين لإنشاء اسم تجاري أكثر تميزًا وتمييزًا.

ولادة وول مارت:

من ناحية أخرى، لدى وول مارت قصة مختلفة قليلاً. تأسست شركة البيع بالتجزئة العملاقة في عام 1962 على يد سام والتون. عندما افتتح والتون متجره الأول، أطلق عليه اسم "Walton's Five and Dime". ومع ذلك، مع توسع الشركة وفتح المزيد من المواقع، تم تغيير الاسم في النهاية إلى "Walmart" في عام 1969. تم اتخاذ القرار بإسقاط حرف "s" للإشارة إلى أن Walmart لم يكن مجرد متجر لشخص واحد، بل علامة تجارية مملوكة. للجميع.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك أي صلة بين Walgreens وWalmart؟

ج: على الرغم من بدء الشركتين بـ "Wal"، لا يوجد اتصال مباشر بين Walgreens وWalmart. إنها كيانات منفصلة لها مؤسسون ونماذج أعمال مختلفة.

س: لماذا تبدأ العديد من متاجر البيع بالتجزئة بكلمة "Wal"؟

ج: غالبًا ما يكون استخدام "Wal" في أسماء متاجر البيع بالتجزئة وسيلة لإنشاء علامة تجارية معروفة ولا تُنسى. لا يقتصر الأمر على Walgreens وWalmart؛ وتشمل الأمثلة الأخرى وول مارت (شركة مختلفة عن وول مارت)، وول برجر، وول فلاورز.

س: هل هناك أسباب أخرى لاستخدام "وول" في اسم الشركة؟

ج: رغم عدم وجود إجابة محددة، يتوقع البعض أن استخدام كلمة "وول" قد يثير شعوراً بالثقة والموثوقية، لأنها تبدو مشابهة لكلمة "حسناً". بالإضافة إلى ذلك، ربما كانت هذه طريقة لتكريم أسماء المؤسسين، مثل Walgreen وWalton.

في الختام، فإن استخدام "Wal" في أسماء عمالقة البيع بالتجزئة مثل Walgreens وWalmart ليس مجرد صدفة. إنه اختيار متعمد من قبل المؤسسين لإنشاء أسماء تجارية لا تنسى ومعروفة. على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر بين الشركتين، إلا أنهما أصبحتا مبدعتين في الصناعات الخاصة بهما. لذلك، في المرة القادمة التي تمر فيها بمتجر Walgreens أو Walmart، ستعرف القصة وراء أسمائهم.