لماذا أشعر بالبرد ولكن لا أشعر بالحمى؟

المُقدّمة

يمكن أن يكون الشعور بالبرد دون الإصابة بالحمى تجربة محيرة. في حين أن الحمى ترتبط عادة بالشعور بالحرارة، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على درجة حرارة الجسم. هناك عدة أسباب يمكن أن تساهم في الشعور بالبرد حتى في حالة عدم وجود حمى. في هذه المقالة، سوف نستكشف بعض الأسباب المحتملة ونقدم إجابات على الأسئلة المتداولة.

الأسباب المحتملة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعلك تشعر بالبرد دون الإصابة بالحمى. أحد الأسباب الشائعة هو التعرض لدرجات الحرارة الباردة أو المسودات. عندما يتعرض جسمك لبيئة باردة، فإنه يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق انقباض الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، مما قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

سبب آخر محتمل هو فقر الدم، وهي حالة تتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو عدم كفاية الهيموجلوبين. يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى ضعف الدورة الدموية، مما يجعلك تشعر بالبرد. وبالمثل، فإن قصور الغدة الدرقية، وهو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالبرد بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشعور بالبرد أحد أعراض القلق أو التوتر. عندما نشعر بالقلق أو التوتر، يفرز جسمنا هرمونات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

الأسئلة الشائعة

س: هل يمكن لبعض الأدوية أن تجعلني أشعر بالبرد؟

ج: نعم، بعض الأدوية مثل حاصرات بيتا ومضادات الهيستامين يمكن أن تسبب انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

س: هل الشعور بالبرد علامة على وجود حالة صحية خطيرة؟

ج: إن الشعور بالبرد وحده عادة لا يكون مدعاة للقلق. ومع ذلك، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى أو استمرت لفترة طويلة، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

س: كيف يمكنني التخفيف من الشعور بالبرودة؟

ج: إن ارتداء ملابس دافئة، والبقاء في بيئة درجة حرارة مريحة، وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في تخفيف الإحساس بالبرودة.

في الختام

يمكن أن يعزى الشعور بالبرد دون الإصابة بالحمى إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التعرض لدرجات الحرارة الباردة، وفقر الدم، وقصور الغدة الدرقية، والإجهاد. يمكن أن يساعدك فهم الأسباب الأساسية في معالجة المشكلة بشكل مناسب. إذا كانت لديك مخاوف أو استمر الشعور بالبرد، فمن المستحسن دائمًا طلب المشورة الطبية لاستبعاد أي حالات صحية كامنة.