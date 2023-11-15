منظور فريد من نوعه على ذيول المذنب: كشف حفيف المذنب إيراسموس

غالبًا ما توصف المذنبات بأنها أجسام سماوية غريبة الأطوار ولها عقول خاصة بها، وقد تم تشبيهها بالقطط من قبل عالم الفلك الشهير ديفيد إتش ليفي. ومع ذلك، فقد انحرف أحد المذنبات، على وجه الخصوص، عن تشبيه القطة وأظهر سلوكًا أقرب إلى الكلاب، حيث هز ذيله بحماسة. لفت المذنب C/2020 S3 (إيراسموس) انتباه علماء الفلك عندما نما له ذيلان - أحدهما يتكون من الغبار والآخر من الأيونات - اللذان أظهرا حركات غير عادية.

تقليديا، كان يعتقد أن ذيول المذنب تتبع المذنب حيث يتم دفعها بعيدا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية. ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة التي توصل إليها فريق بقيادة البروفيسور ديفيد جيويت من جامعة كاليفورنيا، ألقت ضوءا جديدا على هذا الموضوع. القوة المهيمنة التي تحدد اتجاه ذيول الغبار المذنب هي الضغط الإشعاعي، الذي يمارس قوة أقوى بعشر مرات على الأقل من الرياح الشمسية. وبينما تلعب الرياح الشمسية دورًا في تكوين ذيول البلازما، فإن قوتها الأساسية مستمدة من الرياح الشمسية نفسها.

أثبت المذنب إيراسموس أنه لغز بذيله الاستثنائي. على مدار 11 يومًا، تأرجح ذيله من 150 درجة إلى 210 درجة بالنسبة للشمس، مما يشير إلى اختلافات كبيرة في سرعة الرياح الشمسية. وفي مرحلة ما، كان التأرجح واسعًا جدًا لدرجة أن المكون الشعاعي للرياح الشمسية وحده لم يتمكن من تفسير ذلك. تشير هذه الظاهرة إلى وجود رياح شمسية غير شعاعية، ربما تكون ناجمة عن قذف كتلي إكليلي كبير (CME) مرتبط بالبقع الشمسية. لسوء الحظ، لم يلاحظ هذا الانبعاث الإكليلي بسبب اتجاهه بعيدًا عن الأرض.

وأتاح السلوك الذي أظهره المذنب إيراسموس فرصة فريدة لعلماء الفلك لدراسة تعقيدات ذيول المذنب وعلاقتها بالرياح الشمسية. ومن خلال فحص هذه الذيول، يمكن للعلماء اكتشاف المزيد عن الطبيعة المتغيرة باستمرار للرياح الشمسية والحصول على نظرة ثاقبة لديناميات الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تتشكل ذيول الغبار للمذنبات؟

ج: الضغط الإشعاعي هو القوة المهيمنة التي تشكل ذيول غبار المذنبات.

س: ما هي القوة الأساسية التي تحدد اتجاه ذيول البلازما؟

ج: إن الرياح الشمسية هي القوة الأساسية المؤثرة في اتجاه ذيول البلازما.

س: ما الذي يمكن للباحثين تعلمه من دراسة ذيول المذنبات؟

ج: من خلال دراسة حركات ذيول المذنبات، يستطيع العلماء جمع معلومات قيمة حول سلوك الرياح الشمسية وتغيراتها.

س: ما سبب حفيف الذيل الفريد للمذنب إيراسموس؟

ج: ساهمت الرياح الشمسية غير الشعاعية، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن قذف كتلي إكليلي كبير (CME) مرتبط ببقع شمسية، في حفيف الذيل غير المعتاد الذي لوحظ في المذنب إيراسموس.

س: ما أهمية دراسة ذيول المذنبات؟

ج: إن دراسة ذيول المذنبات توفر نظرة ثاقبة للعلاقة المعقدة بين المذنبات والرياح الشمسية، مما يوفر معرفة قيمة حول ديناميكيات الكون.