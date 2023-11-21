من هو المزارع الفقير الذي أنشأ وول مارت؟

في عالم التجزئة الصاخب، هناك عدد قليل من الأسماء التي لها وزن كبير مثل وول مارت. بفضل حضورها الهائل وانتشارها العالمي، من الصعب أن نتخيل أن عملاق البيع بالتجزئة هذا كان في يوم من الأيام من بنات أفكار مزارع متواضع. بدأ سام والتون، الرجل الذي يقف وراء إمبراطورية وول مارت، بمتجر واحد في عام 1962 وحوله إلى أكبر بائع تجزئة في العالم.

ولد سام والتون في 29 مارس 1918 في كينغفيشر، أوكلاهوما، ونشأ خلال فترة الكساد الكبير. لقد تعلم قيمة العمل الجاد والاقتصاد في سن مبكرة، حيث كانت عائلته تكافح لتغطية نفقاتها. بعد الخدمة في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، غامر والتون في تجارة التجزئة، وافتتح أول متجر متنوع له في نيوبورت، أركنساس.

في عام 1962، افتتح والتون أول متجر وول مارت في روجرز، أركنساس. ومن خلال التركيز على توفير السلع بأسعار معقولة للمجتمعات الريفية، اكتسبت رؤية والتون قوة جذب سريعة. لقد قدم ممارسات مبتكرة مثل الشراء بكميات كبيرة واستراتيجيات التسعير العدوانية، مما سمح له بتقديم أسعار أقل من منافسيه.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو وول مارت؟

ج: Walmart هي شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالة.

س: كيف أصبح سام والتون ناجحًا؟

ج: يمكن أن يُعزى نجاح سام والتون إلى تركيزه المستمر على توفير السلع بأسعار معقولة، واستراتيجيات الأعمال المبتكرة، والفهم العميق لصناعة البيع بالتجزئة.

س: كيف تطورت Walmart لتصبح شركة عالمية؟

ج: يمكن أن يُعزى نمو Walmart إلى استراتيجيتها التوسعية، والتي تضمنت فتح متاجر جديدة، والاستحواذ على سلاسل البيع بالتجزئة الحالية، والتوسع عالميًا.

س: ما هو المتجر المتنوع؟

ج: المتجر المتنوع هو مؤسسة للبيع بالتجزئة تبيع مجموعة واسعة من السلع المنزلية والملابس وغيرها من البضائع الرخيصة.

إن تفاني سام والتون في تحقيق رضا العملاء وقدرته على التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة دفع نمو وول مارت. اليوم، تدير Walmart أكثر من 11,000 متجرًا في 27 دولة، وتوظف ملايين الأشخاص حول العالم. على الرغم من نجاحه الهائل، لم ينس والتون أبدًا بداياته المتواضعة كمزارع فقير. لا يزال إرثه قائمًا، حيث تواصل Walmart تشكيل مشهد البيع بالتجزئة على مستوى العالم.