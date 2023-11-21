من هو أول من امتلك وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد Walmart اسمًا مألوفًا أصبح مرادفًا للراحة والقدرة على تحمل التكاليف وتجربة التسوق الشاملة. ولكن هل تساءلت يومًا من هو صاحب الرؤية وراء عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ دعونا نتعمق في تاريخ Walmart ونكتشف من هو أول شخص امتلك إمبراطورية البيع بالتجزئة هذه.

أصول وول مارت

تأسست شركة Walmart في عام 1962 على يد سام والتون، وهو رجل أعمال ذو رؤية من أركنساس بالولايات المتحدة. كان والتون، المولود عام 1918، شغوفًا بتجارة التجزئة وعينًا حريصة على اقتناص الفرص التجارية. كان يؤمن بأهمية تقديم منتجات عالية الجودة للعملاء بأسعار معقولة، وأصبحت هذه الفلسفة أساس نجاح وول مارت.

أول متجر وول مارت

افتتح أول متجر وول مارت، المعروف باسم وول مارت ديسكونت سيتي، أبوابه في 2 يوليو 1962، في روجرز، أركنساس. لقد كانت بداية متواضعة لما أصبح فيما بعد أكبر بائع تجزئة في العالم. كان نجاح المتجر مدفوعًا باستراتيجيات والتون المبتكرة، مثل تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، والتفاوض مباشرة مع الشركات المصنعة للحصول على أسعار أقل، واستخدام تقنيات فعالة لإدارة المخزون.

ملكية سام والتون

باعتباره مؤسس وول مارت، كان سام والتون أول شخص يمتلك الشركة. كان يمتلك أغلبية الأسهم وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى وفاته في عام 1992. وتحت قيادته، توسعت وول مارت بسرعة، وافتتحت متاجر جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتوسعت عالميًا في النهاية.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تطورت Walmart لتصبح عملاقًا عالميًا للبيع بالتجزئة؟

ج: يمكن أن يُعزى نمو Walmart إلى تركيزها المتواصل على رضا العملاء، وانخفاض الأسعار، والكفاءة التشغيلية. نفذت الشركة تقنيات مبتكرة لإدارة سلسلة التوريد، واحتضنت التكنولوجيا، ووسعت عروض منتجاتها لتلبية متطلبات العملاء.

س: من يملك وول مارت الآن؟

ج: Walmart هي شركة مساهمة عامة، وتنقسم ملكيتها بين العديد من المساهمين. لا تزال عائلة والتون، أحفاد سام والتون، تمتلك حصة كبيرة في الشركة وتشارك بنشاط في إدارتها.

س: كم عدد متاجر Walmart الموجودة اليوم؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تدير Walmart أكثر من 11,500 متجرًا في 27 دولة، مما يجعلها واحدة من أكبر أصحاب العمل على مستوى العالم.

وفي الختام، كان سام والتون أول شخص يمتلك وول مارت. لقد وضعت روحه الريادية والتزامه بتزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة الأساس لنجاح Walmart. واليوم، تواصل Walmart الازدهار كشركة عالمية عملاقة للبيع بالتجزئة، وتحمل إرث مؤسسها صاحب الرؤية.