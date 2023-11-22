من كان أول سامز أم كوستكو؟

في عالم نوادي المستودعات، يقف عملاقان شامخين: Sam's Club وCostco. لقد أصبح عمالقة البيع بالتجزئة مرادفين للتسوق بالجملة، حيث يقدمون للعملاء فرصة الشراء بكميات كبيرة بأسعار مخفضة. ولكن من كان أول من مهد الطريق لثورة التسوق هذه؟

تأسس Sam's Club، وهو قسم من Walmart، في عام 1983. تم إنشاء Sam's Club، وهو من بنات أفكار مؤسس Walmart، سام والتون، لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد الذين يتطلعون إلى توفير المال عن طريق شراء سلع بكميات كبيرة. بفضل نموذجه القائم على العضوية، اكتسب Sam's Club شعبية بسرعة وأصبح اسمًا مألوفًا.

من ناحية أخرى، كوستكو، التي تأسست في عام 1983 أيضًا، لديها قصة أصل مختلفة قليلاً. كان يُعرف في الأصل باسم Price Club، وكان من بنات أفكار Sol Price، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة. يهدف Price Club إلى تزويد الشركات الصغيرة بإمكانية الوصول إلى البضائع بأسعار معقولة. في عام 1993، اندمجت شركة Price Club مع شركة Costco، واعتمدت الشركة اسم شركة Costco Wholesale Corporation الذي نعرفه اليوم.

إذن، من كان الأول؟ من الناحية الفنية، تم تأسيس كل من Sam's Club وCostco في نفس العام. ومع ذلك، افتتح Sam's Club أول نادي مستودعات خاص به قبل بضعة أشهر من Price Club، مما منحه ميزة طفيفة من حيث كونه أول من وصل إلى السوق.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نادي المستودعات؟

ج: نادي المستودعات هو نوع من متاجر البيع بالتجزئة التي توفر للعملاء فرصة شراء العناصر بكميات كبيرة بأسعار مخفضة. تتطلب هذه المتاجر عادةً عضوية للوصول إلى منتجاتها وخدماتها.

س: ما هو النموذج القائم على العضوية؟

ج: النموذج القائم على العضوية هو استراتيجية عمل حيث يدفع العملاء رسومًا ليصبحوا أعضاء في متجر أو مؤسسة معينة. وفي المقابل، يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات والخصومات الحصرية.

س: هل نادي سام وكوستكو هما ناديا المستودعات الوحيدان؟

ج: في حين أن Sam's Club وCostco هما أكثر أندية المستودعات شهرة، إلا أن هناك لاعبين آخرين في السوق، مثل BJ's Wholesale Club والعديد من نوادي المستودعات الإقليمية.

في الختام، لعب كل من Sam's Club وCostco أدوارًا محورية في إحداث ثورة في طريقة تسوق الأشخاص من خلال تقديم مفهوم نوادي المستودعات. بينما افتتح Sam's Club أبوابه قبل بضعة أشهر من Price Club، كان لكلا الشركتين تأثير كبير على صناعة البيع بالتجزئة وتستمر في الازدهار حتى اليوم. سواء كنت عضوًا مخلصًا في Sam's Club أو متسوقًا مخلصًا في Costco، فلا يمكن إنكار تأثير نوادي المستودعات هذه على الطريقة التي نتسوق بها.