من لا يزال يملك وول مارت؟

في المشهد المتطور باستمرار لعمالقة البيع بالتجزئة، ظلت وول مارت قوة مهيمنة لعقود من الزمن. بفضل شبكتها المترامية الأطراف من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت، أصبحت الشركة مرادفًا للتسوق بأسعار معقولة. ولكن من يملك بالضبط هذا العملاق للبيع بالتجزئة؟

وول مارت هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين العديد من المساهمين الذين يمتلكون أسهم الشركة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، لا تزال عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت سام والتون، تمتلك جزءًا كبيرًا من الشركة. في الواقع، يعتبرون من أغنى العائلات في العالم بسبب ممتلكاتهم في وول مارت.

تتم ملكية عائلة والتون في المقام الأول من خلال شركة Walton Enterprises LLC، وهي كيان مملوك للعائلة يدير أسهمها في Walmart. في حين أن النسبة الدقيقة لملكيتهم لم يتم الكشف عنها علنًا، إلا أنها تقدر بحوالي 50٪. وهذا يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على توجيهات الشركة وعمليات صنع القرار.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الشركة المساهمة العامة؟

ج: الشركة المساهمة العامة هي الشركة التي تنقسم ملكيتها إلى أسهم يمكن شراؤها وبيعها من قبل عامة الناس في البورصات.

س: من هم عائلة والتون؟

ج: عائلة والتون هي عائلة مؤسس وول مارت، سام والتون. لقد لعبوا دورًا مهمًا في نمو الشركة ونجاحها وما زالوا من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

س: كيف تؤثر عائلة والتون على وول مارت؟

ج: بفضل حصتها الكبيرة في الملكية، تتمتع عائلة والتون بتأثير كبير على القرارات الإستراتيجية لشركة Walmart، وتعيينات مجلس الإدارة، والتوجيه العام.

في حين تحتفظ عائلة والتون بحصة ملكية كبيرة، من المهم ملاحظة أن ملكية وول مارت لا تقتصر عليهم. وتتوزع الملكية المتبقية بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يضمن هيكل الملكية المتنوع هذا أن تكون Walmart مسؤولة أمام مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

في الختام، لا تزال عائلة والتون تمتلك حصة ملكية كبيرة في وول مارت، ولكن ملكية الشركة موزعة بين مختلف المساهمين. مع استمرار تطور مشهد البيع بالتجزئة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتكيف وول مارت وتزدهر في ظل الملكية الجماعية لمساهميها.