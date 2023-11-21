من الذي لا ينبغي عليه الحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم الهربس النطاقي، هو عدوى فيروسية مؤلمة يسببها فيروس الحماق النطاقي. وعادة ما يؤثر على كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. للوقاية من هذه الحالة، يتوفر لقاح القوباء المنطقية. ومع ذلك، ليس الجميع مؤهلين لتلقي هذا اللقاح. دعونا نستكشف من الذي يجب عليه تجنب الحصول على لقاح القوباء المنطقية ولماذا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو القوباء المنطقية؟

ج: القوباء المنطقية هي عدوى فيروسية تسبب طفحًا مؤلمًا. ويسببه الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.

س: ما هو لقاح القوباء المنطقية؟

ج: إن لقاح القوباء المنطقية هو إجراء وقائي يقلل من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية أو يقلل من شدة الحالة في حالة حدوثها. يوصى به للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.

س: من الذي يجب عليه تجنب الحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

ج: إن لقاح القوباء المنطقية آمن بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات القليلة. يجب على الأفراد الذين يندرجون ضمن الفئات التالية تجنب الحصول على اللقاح:

1. المصابون بضعف الجهاز المناعي: إذا كان لديك ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو السرطان أو زرع الأعضاء، فقد لا يكون لقاح القوباء المنطقية مناسبًا لك. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مشورة شخصية.

2. النساء الحوامل: يحتوي لقاح القوباء المنطقية على فيروس حي موهن، مما قد يشكل خطرا على الجنين النامي. لذلك، يجب على النساء الحوامل تجنب الحصول على اللقاح إلا بعد الولادة.

3. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة: إذا كان لديك حساسية شديدة تجاه أي مكون من مكونات لقاح القوباء المنطقية، مثل الجيلاتين أو النيومايسين، فمن المهم إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنهم تحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا بالنسبة لك أو التوصية ببديل.

4. الأشخاص الذين يعانون حاليًا من القوباء المنطقية: إذا كنت تعاني حاليًا من تفشي مرض القوباء المنطقية، فلا يوصى بتلقي اللقاح. انتظر حتى تهدأ الأعراض قبل التفكير في التطعيم.

من الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات بشأن لقاح القوباء المنطقية. يمكنهم تقييم ظروفك الفردية وتقديم المشورة الشخصية بناءً على تاريخك الطبي وحالتك الصحية الحالية.

في الختام، في حين أن لقاح القوباء المنطقية آمن وفعال بشكل عام، يجب على بعض الأفراد تجنب التطعيم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والنساء الحوامل، والأفراد الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه مكونات اللقاح، وأولئك الذين يعانون حاليًا من القوباء المنطقية استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم للحصول على التوجيه. تذكر أن الوقاية أمر أساسي، لذا من المهم مناقشة خياراتك مع أخصائي طبي لضمان أفضل مسار للعمل لحالتك المحددة.