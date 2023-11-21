من يملك معظم وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كشركة عملاقة، حيث تهيمن على السوق من خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت. ولكن هل تساءلت يومًا من يملك عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ دعونا نتعمق في هيكل ملكية Walmart ونكشف عن اللاعبين الرئيسيين وراء نجاحها.

عائلة والتون: تقع ملكية الأغلبية في وول مارت في أيدي عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت، سام والتون. اعتبارًا من عام 2021، تمتلك عائلة والتون بشكل جماعي حوالي 50% من أسهم وول مارت. وهذا يجعلهم أغنى عائلة في الولايات المتحدة وواحدة من أغنى العائلات في العالم. ثروة العائلة مستمدة في المقام الأول من حصتها في ملكية وول مارت.

المساهمين الآخرين: في حين تمتلك عائلة والتون الحصة الأكبر، هناك العديد من المساهمين الآخرين الذين يمتلكون جزءًا من وول مارت. وتشمل هذه المؤسسات المستثمرين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين الأفراد أيضًا امتلاك أسهم Walmart من خلال سوق الأوراق المالية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المساهم؟

ج: المساهم هو فرد أو كيان يملك أسهمًا أو أسهمًا في الشركة. للمساهمين مصلحة مالية في الشركة وقد يحصلون على أرباح أو لديهم حقوق التصويت.

س: كيف يستفيد المساهمون من تملك الأسهم؟

ج: يمكن للمساهمين الاستفادة من تملك الأسهم من خلال توزيعات الأرباح، وهي جزء من أرباح الشركة يتم توزيعها على المساهمين. وقد يستفيدون أيضًا من زيادة رأس المال إذا زادت قيمة الأسهم بمرور الوقت.

س: هل يمكن لأي شخص شراء أسهم Walmart؟

ج: نعم، يمكن لأي شخص شراء أسهم Walmart من خلال حساب الوساطة. يتم تداول الأسهم في البورصات، مثل بورصة نيويورك، تحت رمز المؤشر "WMT".

في الختام، فإن ملكية الأغلبية في وول مارت مملوكة لعائلة والتون، التي تمتلك مجتمعة حوالي 50٪ من أسهم الشركة. يمتلك المساهمون الآخرون، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد، أيضًا حصة في عملاق التجزئة. لقد لعب هيكل الملكية هذا دورًا مهمًا في نمو ونجاح Walmart على مر السنين.