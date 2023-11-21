من يملك معظم أسهم وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كقوة هائلة، حيث تهيمن على السوق من خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت. ولكن هل تساءلت يومًا من يملك غالبية أسهم Walmart؟ دعونا نتعمق في هيكل ملكية عملاق البيع بالتجزئة هذا ونلقي الضوء على اللاعبين الرئيسيين.

هيكل الملكية:

وول مارت هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها مقسمة بين العديد من المساهمين الذين يمتلكون أسهم الشركة. يتم شراء هذه الأسهم وبيعها في البورصات، مثل بورصة نيويورك، مما يسمح للمستثمرين بامتلاك قطعة من الشركة.

عائلة والتون:

تمتلك عائلة والتون، المعروفة بارتباطها بشركة وول مارت، أكبر حصة في الشركة. تعود ملكية العائلة، التي أسسها سام والتون، إلى الأيام الأولى لتأسيس وول مارت. اليوم، تمتلك عائلة والتون بشكل جماعي ما يقرب من 50٪ من أسهم وول مارت القائمة. وهذا يجعلهم يمثلون أغلبية المساهمين، ويمارسون تأثيرًا كبيرًا على عمليات الشركة وعمليات صنع القرار.

المستثمرون المؤسسيون:

بصرف النظر عن عائلة والتون، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أيضًا حصصًا كبيرة في وول مارت. وتشمل هذه الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار الأخرى. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين في وول مارت مجموعة فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت كوربوريشن. تدير هذه المؤسسات الأموال نيابة عن المستثمرين الأفراد وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد ملكية الشركة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو المساهم؟

المساهم هو فرد أو كيان يملك أسهمًا في الشركة. للمساهمين مصلحة مالية في نجاح الشركة ويحق لهم الحصول على جزء من أرباحها، المعروف باسم أرباح الأسهم.

2. ما هي البورصة؟

البورصة هي سوق يتم فيه شراء وبيع أسهم الشركات المتداولة علنًا. فهو يوفر منصة للمستثمرين لتداول الأوراق المالية، مما يضمن السيولة واكتشاف الأسعار.

3. كيف يختلف المستثمرون المؤسسيون عن المستثمرين الأفراد؟

يدير المستثمرون المؤسسيون مجموعات كبيرة من الأموال نيابة عن مستثمرين متعددين، مثل صناديق التقاعد أو صناديق الاستثمار المشتركة. ومن ناحية أخرى، يستثمر المستثمرون الأفراد أموالهم الخاصة مباشرة في الأسهم أو الأدوات المالية الأخرى.

في الختام، فإن غالبية ملكية وول مارت مملوكة لعائلة والتون، مع ما يقرب من 50٪ من أسهم الشركة القائمة. يلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا مهمًا في هيكل ملكية Walmart. إن فهم ديناميكيات الملكية لشركة مثل Walmart يوفر رؤى قيمة حول عمليات صنع القرار وأصحاب المصلحة الذين يشكلون مستقبلها.