من يملك كوستكو الآن؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، لا شك أن شركة كوستكو للبيع بالجملة قد صنعت اسمًا لنفسها. أصبحت كوستكو، المعروفة بمستودعاتها الضخمة ونموذج الشراء بالجملة، وجهة مفضلة لملايين المتسوقين في جميع أنحاء العالم. ولكن من يملك بالضبط قوة البيع بالتجزئة هذه؟

اعتبارًا من الآن، أكبر المساهمين في كوستكو هم المستثمرون المؤسسيون. وتشمل هذه الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار الأخرى. أكبر مساهم مؤسسي للشركة هو مجموعة فانجارد، التي تمتلك حوالي 8٪ من أسهم كوستكو القائمة. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الآخرين شركة بلاك روك، وشركة ستيت ستريت، وفيديليتي إنفستمنتس.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كوستكو هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يمتلكون أسهم الشركة. يتيح ذلك لأي شخص لديه الوسائل للاستثمار أن يصبح مالكًا جزئيًا لشركة Costco.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا يعني أن يتم طرح الشركة للتداول العام؟

ج: عندما يتم تداول أسهم شركة ما بشكل عام، فهذا يعني أن أسهمها متاحة للشراء من قبل عامة الناس في أسواق الأوراق المالية. وهذا يسمح للأفراد والمستثمرين من المؤسسات بشراء وبيع الأسهم، ليصبحوا مالكين جزئيين للشركة.

س: هل هناك أي أعضاء مؤسسين أو عائلات لا تزال تمتلك جزءًا كبيرًا من كوستكو؟

ج: لا، لا يوجد أعضاء مؤسسون أو عائلات تمتلك حاليًا جزءًا كبيرًا من كوستكو. تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويتم الآن توزيع الملكية بين مختلف المساهمين.

س: هل يمكن أن تتغير ملكية كوستكو بمرور الوقت؟

ج: نعم، يمكن أن تتغير ملكية كوستكو بمرور الوقت حيث يتم شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية. يمكن للمستثمرين زيادة أو تقليل ممتلكاتهم، مما قد يغير هيكل ملكية الشركة.

في الختام، في حين أن كوستكو مملوكة لمجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، فإن أكبر المساهمين فيها حاليًا هم مستثمرون مؤسسيون مثل The Vanguard Group. وباعتبارها شركة مساهمة عامة، يمكن أن تتقلب الملكية، ولكن تظل الشركة عملاق التجزئة مع قاعدة واسعة من المساهمين.