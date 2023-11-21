من يملك 51% من وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الشركات شهرة وتأثيرًا. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر ومجموعة متنوعة من المنتجات، أصبح Walmart اسمًا مألوفًا لملايين المتسوقين حول العالم. ولكن هل تساءلت يومًا من يملك حصة الأغلبية في عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ دعونا نتعمق في هيكل ملكية Walmart ونكتشف من يملك 51% من الشركة.

هيكل الملكية:

وول مارت هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها مقسمة بين العديد من المساهمين الذين يمتلكون أسهم الشركة. حتى الآن، لا يمتلك أي كيان أو فرد حصة مسيطرة تبلغ 51٪ في وول مارت. وبدلا من ذلك، تتوزع الملكية بين مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

كبار المساهمين:

بعض المساهمين الرئيسيين في Walmart يشملون شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة. تدير هذه الكيانات استثمارات عملائها وتخصص جزءًا من محافظها الاستثمارية لأسهم Walmart. في حين أنه لا يوجد مساهم واحد يمتلك حصة أغلبية، فإن بعض أكبر المساهمين المؤسسيين يشملون The Vanguard Group، وBlackRock، وState Street Corporation.

أسئلة مكررة:

س: هل تمتلك عائلة والتون جزءًا كبيرًا من وول مارت؟

ج: نعم، تمتلك عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت سام والتون، جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. ومع ذلك، فإن ملكيتهما المشتركة لا تصل إلى نسبة 51%.

س: هل يمكن أن يتغير هيكل ملكية Walmart في المستقبل؟

ج: نعم، يمكن أن يتغير هيكل ملكية أي شركة مساهمة عامة مع مرور الوقت حيث يتم شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن أي تغيير كبير في الملكية سيتطلب شراء أو بيع عدد كبير من الأسهم.

س: هل يؤثر عدم وجود مالك أغلبية على عملية صنع القرار في Walmart؟

ج: لا، تخضع عملية اتخاذ القرار في Walmart إلى مجلس إدارتها، الذي يتكون من أفراد منتخبين من قبل المساهمين. يتولى مجلس الإدارة، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية، مسؤولية اتخاذ القرارات الإستراتيجية للشركة.

في الختام، ليس لدى وول مارت مالك واحد يمتلك حصة مسيطرة تبلغ 51٪. وبدلاً من ذلك، تتوزع الملكية على نطاق واسع بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. لا تتأثر عملية اتخاذ القرار في الشركة بغياب مالك الأغلبية، حيث يحكمها مجلس إدارتها.