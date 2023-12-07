ملخص:

يستكشف هذا المقال مسألة من يقوم بتصنيع الروبوتات التي تستخدمها أمازون في مستودعاتها. مع النمو السريع للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على تلبية الطلبات بكفاءة، استثمرت أمازون بكثافة في تقنيات الأتمتة، بما في ذلك الروبوتات. وبينما طورت أمازون خطها الخاص من الروبوتات، المعروف باسم Amazon Robotics، فإنها تعتمد أيضًا على الشراكات مع الشركات المصنعة الخارجية لتلبية احتياجاتها. تتعمق هذه المقالة في اللاعبين الرئيسيين المشاركين في إنتاج الروبوتات لشركة أمازون، وتسلط الضوء على النظام البيئي المعقد الذي يدعم جهود الأتمتة التي يبذلها عملاق التجارة الإلكترونية.

من يصنع الروبوتات لأمازون؟

تعتمد أمازون، كونها في طليعة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بشكل كبير على الروبوتات لتحسين عمليات المستودعات الخاصة بها. تمتلك الشركة قسم الروبوتات الخاص بها، Amazon Robotics، الذي يقوم بتصميم وتصنيع مجموعة من الروبوتات المصممة خصيصًا لمراكز تلبية طلبات أمازون. هذه الروبوتات مسؤولة عن مهام مثل انتقاء العناصر وتعبئتها ونقلها داخل المستودعات.

ومع ذلك، فإن Amazon Robotics ليست المزود الوحيد للروبوتات لشركة Amazon. تتعاون الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الخارجية لتلبية احتياجات الأتمتة الخاصة بها. أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الشراكة هو شركة Kiva Systems، وهي شركة الروبوتات التي استحوذت عليها أمازون في عام 2012. وقد لعبت شركة Kiva Systems، المعروفة الآن باسم Amazon Robotics، دورًا أساسيًا في تطوير الأسطول الأولي من الروبوتات التي استخدمتها أمازون.

بالإضافة إلى Amazon Robotics، تلعب الشركات المصنعة الأخرى دورًا في توريد الروبوتات إلى Amazon. وتشمل هذه:

1. FANUC: FANUC هي شركة رائدة في مجال الروبوتات توفر الروبوتات الصناعية لمختلف الصناعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية. لقد عقدوا شراكة مع أمازون لتزويد الروبوتات لمراكز التنفيذ التابعة لها.

2. KUKA: KUKA هي شركة تصنيع روبوتات بارزة أخرى تعاونت مع أمازون. يتم استخدام الروبوتات الخاصة بهم في مستودعات أمازون لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

3. Fetch Robotics: Fetch Robotics هي شركة متخصصة في الروبوتات المتنقلة المستقلة لمختلف التطبيقات. لقد عقدوا شراكة مع أمازون لتوفير الروبوتات التي تساعد في إدارة المخزون وتلبية الطلبات.

4. GreyOrange: GreyOrange هي شركة روبوتات عالمية تقدم حلول التشغيل الآلي للمستودعات ومراكز التوزيع. لقد عقدوا شراكة مع أمازون لتوفير أنظمة آلية تعمل على تحسين معالجة الطلبات وتنفيذها.

هذه مجرد أمثلة قليلة على الشركات المصنعة المشاركة في إنتاج الروبوتات لشركة أمازون. يسلط التعاون بين أمازون وهذه الشركات الضوء على النظام البيئي المعقد للموردين والشركاء الذين يساهمون في البنية التحتية للأتمتة لعملاق التجارة الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

س: لماذا تستخدم أمازون الروبوتات في مستودعاتها؟

ج: تستخدم أمازون الروبوتات في مستودعاتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة سرعة معالجة الطلبات وتحسين الإنتاجية الإجمالية. يمكن للروبوتات أداء مهام متكررة بدقة وسرعة، مما يسمح للعمال البشريين بالتركيز على الأنشطة الأكثر تعقيدًا وذات القيمة المضافة.

س: كيف تفيد الروبوتات أمازون؟

ج: تحقق الروبوتات العديد من الفوائد لعمليات أمازون. فهي تساعد على تحسين استخدام المساحة داخل المستودعات، وتقليل وقت معالجة الطلب، وتقليل الأخطاء، وتمكين تنفيذ الطلب بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الروبوتات في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا من خلال التعامل مع المهام التي تتطلب جهدًا بدنيًا وتقليل مخاطر الإصابات.

س: هل تحل الروبوتات محل العمال البشريين في أمازون؟

ج: على الرغم من أن الروبوتات قامت بأتمتة بعض المهام في مستودعات أمازون، إلا أنها لم تحل محل العمال البشريين بالكامل. أدى إدخال الروبوتات إلى خلق أدوار وظيفية جديدة تتضمن الإشراف على الأنظمة الروبوتية وصيانتها. لا يزال العاملون البشريون يلعبون دورًا حاسمًا في المهام التي تتطلب اتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتعامل مع العناصر الحساسة أو غير المنتظمة.

س: هل هناك شركات أخرى تشارك في تصنيع الروبوتات لصالح أمازون؟

ج: بصرف النظر عن الشركات المذكورة في هذه المقالة، قد تكون هناك شركات مصنعة أخرى تشارك في إنتاج الروبوتات لشركة أمازون. يستكشف عملاق التجارة الإلكترونية باستمرار الشراكات والتعاون للاستفادة من أحدث التطورات في تقنيات الروبوتات والأتمتة.

مصادر:

– أمازون روبوتيكس: https://www.amazonrobotics.com/

– فانوك: https://www.fanucamerica.com/

– كوكا: https://www.kuka.com/

– جلب الروبوتات: https://www.fetchrobotics.com/

– الرمادي البرتقالي: https://www.greyorange.com/