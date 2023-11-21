من هو السوق المستهدف لشركة وول مارت؟

تمتلك Walmart، أكبر متاجر التجزئة في العالم، سوقًا مستهدفة تمتد عبر مختلف الفئات السكانية. بفضل مجموعتها الواسعة من المنتجات وأسعارها التنافسية، تلبي شركة البيع بالتجزئة العملاقة احتياجات مجموعة واسعة من العملاء. من الأفراد المهتمين بالميزانية إلى العائلات التي تبحث عن الراحة، تهدف Walmart إلى تلبية احتياجات مجموعات المستهلكين المتنوعة.

التركيبة السكانية:

يشمل السوق المستهدف لشركة Walmart في المقام الأول الأسر ذات الدخل المتوسط ​​إلى المنخفض. غالبًا ما يبحث هؤلاء العملاء عن خيارات ميسورة التكلفة لتلبية احتياجاتهم اليومية. تضع شركة البيع بالتجزئة العملاقة متاجرها بشكل استراتيجي في الضواحي والمناطق الريفية، مما يجذب العملاء الذين قد لا يكون لديهم إمكانية الوصول إلى تجار التجزئة الآخرين أو يفضلون الراحة التي توفرها تجربة التسوق الشاملة.

المتسوقون المهتمين بالسعر:

أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة في Walmart هو المتسوقون المهتمين بالأسعار. يعطي هؤلاء الأفراد الأولوية للقيمة مقابل المال وينجذبون إلى أسعار Walmart اليومية المنخفضة. تتيح قدرة Walmart على التفاوض بشأن عمليات الشراء بالجملة من الموردين تقديم أسعار تنافسية لمجموعة واسعة من المنتجات، من البقالة إلى الإلكترونيات.

العائلات:

يستهدف Walmart أيضًا العائلات التي تقدر الراحة والقدرة على تحمل التكاليف. مع مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والأدوات المنزلية والألعاب، تهدف Walmart إلى أن تكون وجهة مفضلة لتلبية احتياجات العائلات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بائع التجزئة خدمات مثل الصيدلية ومراكز الرؤية وخدمات السيارات، مما يجعله متجرًا شاملاً مناسبًا للعائلات المزدحمة.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يستهدف Walmart العملاء ذوي الدخل المنخفض فقط؟

ج: في حين أن Walmart تجتذب عددًا كبيرًا من العملاء ذوي الدخل المنخفض نظرًا لقدرتها على تحمل التكاليف، فإنها تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الفئات السكانية، بما في ذلك الأسر والعائلات ذات الدخل المتوسط.

س: هل لدى Walmart فئة عمرية مستهدفة؟

ج: لا يدور السوق المستهدف لشركة Walmart حول فئة عمرية محددة. وبدلا من ذلك، تركز على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، من الأسر الشابة إلى كبار السن، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات.

س: هل يستهدف Walmart المناطق الحضرية؟

ج: على الرغم من تواجد Walmart في المناطق الحضرية، إلا أن مواقع متاجرها تتركز بشكل أساسي في مناطق الضواحي والريف. يسمح هذا الموقع الاستراتيجي لمتاجر التجزئة بتلبية احتياجات العملاء الذين قد لا يكون لديهم وصول سهل إلى تجار التجزئة الآخرين.

في الختام، يشمل السوق المستهدف لشركة Walmart مجموعة واسعة من التركيبة السكانية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط ​​إلى المنخفض، والمتسوقين المهتمين بالأسعار، والعائلات التي تبحث عن الراحة. من خلال تقديم أسعار تنافسية ومجموعة واسعة من المنتجات وتجربة تسوق مريحة، تواصل Walmart جذب قاعدة عملاء متنوعة.