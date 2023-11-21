من هو جمهور وول مارت المستهدف؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد فهم جمهورك المستهدف أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. قامت شركة Walmart، شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات، ببناء إمبراطوريتها من خلال تقديم الطعام لمجموعة سكانية محددة. ولكن من هو الجمهور المستهدف لـ Walmart بالضبط؟

تحديد الجمهور المستهدف لـ Walmart:

يستهدف Walmart في المقام الأول المستهلكين المهتمين بالقيمة والذين يبحثون عن أسعار معقولة لمجموعة واسعة من المنتجات. عادةً ما يكون هؤلاء المستهلكون من الأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط ​​إلى المنخفض الذين يعطون الأولوية لتوفير المال دون المساس بالجودة. تدور إستراتيجية Walmart حول تقديم أسعار منخفضة يوميًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتسوقين المهتمين بالميزانية.

التركيبة السكانية:

يشمل جمهور Walmart المستهدف مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية. وفي حين أنها تجذب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والخلفيات العرقية، فإن غالبية عملائها يميلون إلى أن يكونوا في منتصف العمر أو أكبر. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الأجيال الأكبر سنًا غالبًا ما يكون لديها عادات تسوق أكثر رسوخًا ومن المرجح أن تعطي الأولوية لتوفير المال.

مدى الوصول الجغرافي:

لا يقتصر جمهور Walmart المستهدف على منطقة أو بلد معين. مع أكثر من 11,000 متجر حول العالم، بما في ذلك مواقع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والعديد من البلدان الأخرى، تتمتع Walmart بحضور عالمي. وتساهم قدرتها على الوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، في نجاحها.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يستهدف Walmart الأفراد ذوي الدخل المنخفض فقط؟

ج: على الرغم من أن Walmart معروف بجذب المتسوقين المهتمين بالميزانية، إلا أنه يخدم العملاء من مختلف مستويات الدخل. إن قدرتها على تحمل التكاليف تناشد الأفراد والعائلات الذين يتطلعون إلى توسيع ميزانياتهم، بغض النظر عن دخلهم.

س: هل يقتصر جمهور Walmart المستهدف على فئة عمرية محددة؟

ج: لا، يقدم Walmart خدماته للعملاء من جميع الفئات العمرية. ومع ذلك، فإنه يميل إلى جذب المزيد من المتسوقين في منتصف العمر وكبار السن بسبب عاداتهم وأولوياتهم في التسوق.

س: هل لدى Walmart جمهور مستهدف محدد من حيث العرق؟

ج: جمهور Walmart المستهدف متنوع ويتضمن أشخاصًا من خلفيات عرقية مختلفة. وتهدف الشركة إلى خدمة العملاء من جميع مناحي الحياة، بغض النظر عن عرقهم.

في الختام، يتكون جمهور وول مارت المستهدف من المستهلكين المهتمين بالقيمة والذين يعطون الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف دون المساومة على الجودة. تمتد جاذبيتها عبر مختلف التركيبة السكانية ومستويات الدخل والخلفيات العرقية. بفضل انتشارها العالمي والتزامها بتقديم أسعار منخفضة يوميًا، تواصل Walmart جذب مجموعة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن خيارات تسوق بأسعار معقولة.