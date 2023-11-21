من هو أغنى أفراد عائلة والتون؟

في عالم الثروة والثروة، عائلة والتون هي اسم بارز. اشتهرت عائلة والتون بارتباطها بشركة Walmart، أكبر متاجر التجزئة في العالم، وقد جمعت قدرًا لا يصدق من الثروة على مر السنين. ولكن من منهم الأكثر ثراء؟ دعونا نتعمق في التفاصيل.

سام والتون: البطريرك

وضع سام والتون، مؤسس وول مارت، الأساس لثروة العائلة الهائلة. بدأ بمتجر واحد في أركنساس عام 1962، وقام ببناء إمبراطورية البيع بالتجزئة التي أحدثت ثورة في هذه الصناعة. ومع ذلك، على الرغم من نجاحه، فإن سام والتون ليس أغنى فرد في العائلة اليوم.

جيم والتون: أغنى والتون

وفقًا لمتتبع الملياردير فوربس في الوقت الفعلي، يحمل جيم والتون حاليًا لقب أغنى أفراد عائلة والتون. ولد جيم عام 1948، وهو الابن الأصغر لسام والتون. لقد ورث جزءًا كبيرًا من ثروة والده وقام أيضًا باستثمارات ناجحة خارج وول مارت. بثروة صافية تزيد عن 70 مليار دولار، لا شك أن جيم والتون هو على قمة هرم ثروة العائلة.

أسئلة وأجوبة

س: كيف جمعت عائلة والتون ثرواتهم؟

ج: تأتي ثروة عائلة والتون في المقام الأول من ملكيتها لشركة Walmart. ومع نمو الشركة وتوسعها، زادت ثروتها أيضًا.

س: هل هناك أي أفراد أثرياء آخرين في عائلة والتون؟

ج: نعم، هناك العديد من أفراد عائلة والتون الآخرين الذين لديهم ثروة كبيرة. تشمل الأمثلة البارزة أليس والتون، ابنة سام والتون، وروب والتون، الابن الأكبر لسام والتون.

س: كيف تقارن ثروة جيم والتون بالمليارديرات الآخرين؟

ج: إن صافي ثروة جيم والتون يضعه بين أفضل المليارديرات في العالم. ومع ذلك فهو ليس أغنى شخص في العالم. لا تزال شخصيات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك وبرنارد أرنو تتفوق عليه من حيث الثروة.

في الختام، في حين أن سام والتون هو من وضع الأساس لثروة العائلة، فإن جيم والتون هو الذي يحمل حاليًا لقب أغنى أفراد عائلة والتون. بفضل ميراثه الكبير واستثماراته الناجحة، دفع جيم ثروة العائلة إلى آفاق جديدة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عائلة والتون ككل لا تزال واحدة من أغنى العائلات في العالم، وذلك بفضل ارتباطها بشركة Walmart وقراراتها المالية الذكية.