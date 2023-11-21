من هي أخت مالك وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كشركة عملاقة، تهيمن على الصناعة بشبكتها الواسعة من المتاجر وحضورها العالمي. أصبح عملاق البيع بالتجزئة، الذي أسسه سام والتون في عام 1962، اسمًا مألوفًا، حيث يوفر مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة. ولكن هل تساءلت يومًا عن العائلة التي تقف وراء إمبراطورية البيع بالتجزئة هذه؟ من هي أخت صاحب وول مارت؟

أخت مالك وول مارت هي أليس والتون. ولدت أليس في 7 أكتوبر 1949، وهي الابنة الوحيدة لسام والتون وهيلين والتون. وهي أصغر إخوة لعائلة والتون، والتي تضم إخوتها روب وجيم وجون. بينما لعب إخوتها أدوارًا مهمة في تطوير وول مارت وتوسيعها، فقد تركت أليس بصمتها الخاصة في عالم الفن.

أليس والتون هي جامع أعمال فنية وفاعلة خير. لديها شغف عميق بالفن واستخدمت ثروتها لبناء مجموعة رائعة على مر السنين. وفي عام 2011، افتتحت متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي في بنتونفيل، أركنساس. يعرض المتحف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الأمريكية، بما في ذلك قطع لفنانين مشهورين مثل آندي وارهول ونورمان روكويل.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف انخرطت أليس والتون في الفن؟

ج: طورت أليس والتون اهتماماً بالفن في سن مبكرة. درست تاريخ الفن في الكلية وكانت تجمع الأعمال الفنية لعدة عقود.

س: ما هو متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي؟

ج: متحف الجسور الكريستالية للفن الأمريكي هو متحف أسسته أليس والتون. ويضم مجموعة من الأعمال الفنية الأمريكية ويقع في بنتونفيل، أركنساس.

س: ما هو صافي ثروة أليس والتون؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، يُقدر صافي ثروة أليس والتون بحوالي 70 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

س: هل لدى أليس والتون أي مشاركة في وول مارت؟

ج: على الرغم من أن أليس والتون هي عضو في عائلة والتون، إلا أنها لا تشارك بشكل فعال في العمليات اليومية لشركة Walmart. ينصب تركيزها في المقام الأول على مجموعتها الفنية ومساعيها الخيرية.

وفي الختام، أليس والتون، أخت مالك وول مارت، صنعت اسمًا لنفسها في عالم الفن. بينما لعب إخوتها دورًا مهمًا في نجاح وول مارت، تابعت أليس شغفها بالفن وأنشأت مجموعة رائعة. من خلال أعمالها الخيرية وإنشاء متحف كريستال بريدجز، كان لها تأثير دائم على مجتمع الفن.