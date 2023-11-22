من هو أغنى شخص في عائلة وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تبرز عائلة Walmart كواحدة من أغنى العائلات وأكثرها تأثيرًا. مع إمبراطورية واسعة مبنية حول شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات Walmart Inc.، راكمت العائلة ثروة هائلة على مر السنين. ولكن من هو بالضبط أغنى شخص في هذه العائلة البارزة؟

الجواب على هذا السؤال ليس سوى أليس والتون. ولدت أليس في 7 أكتوبر 1949، وهي ابنة مؤسس وول مارت سام والتون وهيلين والتون. تبلغ ثروتها الصافية أكثر من 70 مليار دولار، وهي تحمل لقب أغنى امرأة في العالم ويتم تصنيفها باستمرار بين أفضل المليارديرات على مستوى العالم.

تنبع ثروة أليس والتون في المقام الأول من حصتها الموروثة في وول مارت. وهي تمتلك جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، والتي ارتفعت قيمتها بشكل كبير على مر السنين. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ثروتها ليست مستمدة فقط من وول مارت. تعد أليس أيضًا من هواة جمع الأعمال الفنية، وقد استثمرت بكثافة في العديد من القطع الفنية، مما ساهم أيضًا في ثروتها الهائلة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف أصبحت أليس والتون أغنى شخص في عائلة وول مارت؟

ج: أصبحت أليس والتون أغنى شخص في عائلة وول مارت بسبب حصتها الموروثة في وول مارت واستثماراتها في الفن.

س: هل أليس والتون هي الملياردير الوحيد في عائلة وول مارت؟

ج: لا، أليس والتون ليست الملياردير الوحيد في عائلة وول مارت. يمتلك شقيقاها جيم وروب والتون أيضًا ثروة كبيرة وهما من أغنى الأفراد على مستوى العالم.

س: كيف تقارن ثروة أليس والتون مع المليارديرات الآخرين؟

ج: إن ثروة أليس والتون تضعها باستمرار بين أفضل المليارديرات في العالم. على الرغم من أنها قد لا تحمل لقب أغنى شخص بشكل عام، إلا أنها بلا شك واحدة من أغنى الأفراد على مستوى العالم.

س: هل لدى أليس والتون أي مشاركة في عمليات وول مارت؟

ج: على الرغم من أن أليس والتون هي أحد المساهمين الرئيسيين في Walmart، إلا أنها لا تشارك بشكل فعال في العمليات اليومية للشركة. يكمن تركيزها الأساسي في مجموعتها الفنية ومساعيها الخيرية.

وفي الختام، فإن أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت سام والتون، هي أغنى شخص في عائلة وول مارت. تبلغ ثروتها الصافية أكثر من 70 مليار دولار، وقد جمعت ثروتها من خلال حصتها الموروثة في وول مارت وشغفها بالفن. باعتبارها واحدة من أغنى الأفراد على مستوى العالم، يمتد تأثير أليس والتون إلى ما هو أبعد من إمبراطورية وول مارت.