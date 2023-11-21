من هي أغنى عائلة وول مارت؟

من هي أغنى عائلة في وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد Walmart بلا شك اسمًا مألوفًا. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر ومجموعة متنوعة من المنتجات، أصبحت الشركة عملاقًا عالميًا للبيع بالتجزئة. ولكن هل تساءلت يومًا من هي أغنى عائلة تقف وراء إمبراطورية البيع بالتجزئة هذه؟ حسنًا، لا تنظر أبعد من عائلة والتون.

تعد عائلة والتون، التي يرأسها الراحل سام والتون، أغنى عائلة مرتبطة بشركة وول مارت. أسس سام والتون شركة Walmart في عام 1962، ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة بشكل كبير، مما جعل عائلة والتون واحدة من أغنى العائلات في العالم. واليوم، تستمد ثروة العائلة في المقام الأول من حصتها في ملكية وول مارت.

اعتبارًا من عام 2021، يقدر صافي ثروة عائلة والتون بحوالي 247 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. وهذا الرقم المذهل يضعهم بين أغنى العائلات على مستوى العالم، متجاوزًا حتى أمثال عائلتي كوخ ومارس. تتركز ثروة العائلة في المقام الأول في أيدي أربعة أفراد: أليس والتون، وجيم والتون، وروب والتون، ولوكاس والتون.

أليس والتون، ابنة سام والتون، هي أغنى امرأة في العالم وتبلغ ثروتها الصافية حوالي 66 مليار دولار. جيم والتون، وهو ابن آخر لسام والتون، تبلغ ثروته الصافية حوالي 65 مليار دولار. روب والتون، الابن الأكبر لسام والتون، تبلغ ثروته الصافية حوالي 64 مليار دولار. وأخيرًا، يبلغ صافي ثروة لوكاس والتون، حفيد سام والتون، حوالي 32 مليار دولار.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف جمعت عائلة والتون ثرواتها؟

ج: تأتي ثروة عائلة والتون في المقام الأول من حصتها في ملكية وول مارت. ومع نمو الشركة وتوسعها، كذلك نمت ثرواتها.

س: هل يشارك جميع أفراد عائلة والتون في عمليات Walmart؟

ج: في حين أن بعض أفراد عائلة والتون قد شغلوا مناصب تنفيذية داخل Walmart، إلا أنهم لا يشاركون جميعًا بنشاط في العمليات اليومية للشركة.

س: كيف تقارن ثروة عائلة والتون بالعائلات الثرية الأخرى؟

ج: تعد عائلة والتون واحدة من أغنى العائلات على مستوى العالم، وتتفوق حتى على أمثال عائلتي كوخ ومارس من حيث صافي الثروة.

س: ما هي المشاريع أو الاستثمارات الأخرى المرتبطة بعائلة والتون؟

ج: بصرف النظر عن حصة ملكيتهم في Walmart، استثمرت عائلة والتون في العديد من الشركات الأخرى والمساعي الخيرية.

في الختام، لقد جمعت عائلة والتون، بملكيتها في وول مارت، قدرًا لا يصدق من الثروة، مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات في العالم. تعد قصة نجاحهم بمثابة شهادة على نمو وتأثير Walmart كقوة عالمية للبيع بالتجزئة.

التعاريف:

– البيع بالتجزئة: بيع البضائع للمستهلكين في المتاجر أو من خلال المنصات الإلكترونية.

- صافي القيمة: القيمة الإجمالية لأصول الشخص مطروحًا منها التزاماته.

- الحصة: حصة أو مصلحة في شركة أو مؤسسة.

– الخيرية: تتعلق بالرغبة في تعزيز رفاهية الآخرين، عادةً من خلال التبرعات أو الأعمال الخيرية.