من هو المالك الرئيسي لوول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كشركة عملاقة، بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت. ولكن هل تساءلت يومًا من يتولى زمام عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ المالك الرئيسي لوول مارت هي عائلة والتون، وهي واحدة من أغنى العائلات في العالم.

أسست عائلة والتون، بقيادة الراحل سام والتون، وول مارت في عام 1962. واليوم، تتوزع ملكية العائلة على عدة أفراد، بما في ذلك أطفال سام والتون الثلاثة: روب، وجيم، وأليس. تتم ملكية العائلة في المقام الأول من خلال ممتلكاتهم في مشاريع والتون، وهي شركة مملوكة للعائلة تدير ثرواتها وتسيطر على غالبية أسهم وول مارت.

وول مارت هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن أسهم الشركة متاحة للشراء في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن ملكية عائلة والتون في وول مارت كبيرة، حيث تقدر حصتهم المجمعة بحوالي 50٪ من أسهم الشركة. وهذا يجعلهم أكبر المساهمين ويمنحهم تأثيرًا كبيرًا على اتجاه الشركة وصنع القرار.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف جمعت عائلة والتون ثرواتها؟

ج: تأتي ثروة عائلة والتون في المقام الأول من ملكيتها لشركة Walmart. ومع نمو الشركة وتوسعها، زادت ثروتها أيضًا. سمح نجاح وول مارت للعائلة بتراكم ثروة كبيرة على مر السنين.

س: هل هناك أي مساهمين رئيسيين آخرين في وول مارت؟

ج: في حين تمتلك عائلة والتون أغلبية أسهم Walmart، هناك مساهمون آخرون من المؤسسات والأفراد يمتلكون أجزاء أصغر من الشركة. وتشمل هذه الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد.

س: هل لعائلة والتون أي مشاركة في عمليات وول مارت؟

ج: على الرغم من أن عائلة والتون لا تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية الشركة طويلة المدى وصنع القرار من خلال ملكيتها ونفوذها كمساهمين رئيسيين.

س: كيف تؤثر ملكية عائلة والتون على وول مارت؟

ج: تمنحهم ملكية عائلة والتون تأثيرًا كبيرًا على سياسات Walmart واستراتيجياتها واتجاهها العام. لقد لعبت رؤيتهم طويلة المدى للشركة والتزامهم بنجاحها دورًا حاسمًا في تشكيل Walmart لتصبح عملاق البيع بالتجزئة كما هي اليوم.

في الختام، المالك الرئيسي لشركة Walmart هو عائلة والتون، الذين يمتلكون بشكل جماعي حصة كبيرة في الشركة. لقد كانت ملكيتهم وتأثيرهم فعالاً في نمو ونجاح Walmart على مر السنين.