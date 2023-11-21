من هو صاحب ابنة وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد Walmart اسمًا مألوفًا. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وعروض المنتجات الواسعة، أصبحت الشركة عملاقًا عالميًا للبيع بالتجزئة. تم تأسيس Walmart على يد سام والتون في عام 1962، ومنذ ذلك الحين تم تناقله عبر العائلة، وتنتقل الملكية الآن إلى أحفاده. إحدى الشخصيات البارزة في هذه السلالة هي أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت.

أليس والتون، ولدت في 7 أكتوبر 1949، هي وريثة أمريكية ومحسنة. هي الابنة الوحيدة لسام والتون وهيلين والتون. اعتبارًا من عام 2021، تعتبر أليس والتون واحدة من أغنى النساء في العالم، حيث تبلغ ثروتها الصافية أكثر من 60 مليار دولار. تنبع ثروتها في المقام الأول من حصتها في الملكية في وول مارت، مما يجعلها واحدة من المساهمين الرئيسيين في الشركة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف أصبحت أليس والتون مالكة لوول مارت؟

ج: ورثت أليس والتون حصة ملكيتها في وول مارت من والدها، سام والتون، الذي أسس الشركة. باعتبارها عضوًا في عائلة والتون، حصلت على جزء من ملكية العائلة بعد وفاة والدها.

س: ما هو دور أليس والتون في وول مارت؟

ج: على الرغم من أن أليس والتون هي أحد المساهمين الرئيسيين في Walmart، إلا أنها لا تشغل منصبًا تنفيذيًا داخل الشركة. تدور مشاركتها في المقام الأول حول حصتها في الملكية والتأثير الذي قد تتمتع به كمساهم رئيسي.

س: هل هناك أي أفراد آخرين في عائلة والتون يمتلكون وول مارت؟

ج: نعم، أليس والتون ليست العضو الوحيد في عائلة والتون الذي يمتلك شركة Walmart. يمتلك شقيقاها، روب والتون وجيم والتون، حصصًا كبيرة في الشركة أيضًا. تظل عائلة والتون، ككل، واحدة من أغنى العائلات في العالم بسبب ملكيتها لشركة وول مارت.

س: ما الذي تشتهر به أليس والتون إلى جانب ملكيتها في وول مارت؟

ج: أليس والتون معروفة أيضًا بمساعيها الخيرية. وقد أنشأت متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي في بنتونفيل، أركنساس، والذي يضم مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم بنشاط العديد من القضايا والمبادرات الخيرية.

باعتبارها ابنة مؤسس وول مارت، تحتل أليس والتون مكانة هامة داخل هيكل ملكية الشركة. تمتد ثروتها ونفوذها إلى ما هو أبعد من قطاع البيع بالتجزئة، مما يجعلها شخصية بارزة في كل من الأعمال التجارية والعمل الخيري.