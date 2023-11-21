من هو المالك الأصلي لوول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا ونجاحًا في العالم. بفضل شبكتها المترامية الأطراف من المتاجر ومجموعة متنوعة من المنتجات، أصبح اسمًا مألوفًا. ولكن هل تساءلت يومًا من هو المالك الأصلي لهذا العملاق للبيع بالتجزئة؟ دعونا نتعمق في تاريخ Walmart الرائع ونكشف عن إجابة هذا السؤال.

ولادة وول مارت

تأسست شركة Walmart في عام 1962 على يد سام والتون، وهو رجل أعمال ذو رؤية من أركنساس بالولايات المتحدة. افتتح والتون، الذي كان لديه خلفية في مجال البيع بالتجزئة، أول متجر وول مارت في روجرز، أركنساس. منذ بداياته المتواضعة كمتجر صغير للخصومات، توسعت Walmart بسرعة في عملياتها وأحدثت ثورة في صناعة البيع بالتجزئة.

عائلة والتون

في حين كان سام والتون هو المالك الأصلي والقوة الدافعة وراء وول مارت، فقد انتقلت ملكية الشركة منذ ذلك الحين إلى ورثته. بعد وفاة سام والتون في عام 1992، ورث أطفاله حصته في الشركة. اليوم، وول مارت مملوكة بشكل أساسي لعائلة والتون، الذين يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف أصبح وول مارت ناجحًا جدًا؟

ج: يمكن أن يُعزى نجاح Walmart إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تركيزها على الأسعار المنخفضة، واختيار المنتجات على نطاق واسع، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة، والتوسع الاستراتيجي.

س: كم عدد متاجر Walmart الموجودة؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تدير Walmart أكثر من 11,000 متجرًا حول العالم، تمتد عبر 27 دولة.

س: هل Walmart هو أكبر بائع تجزئة في العالم؟

ج: نعم، يعد Walmart حاليًا أكبر بائع تجزئة في العالم بناءً على الإيرادات.

س: من هو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Walmart؟

ج: اعتبارًا من الآن، الرئيس التنفيذي لشركة Walmart هو دوج ماكميلون، الذي يتولى قيادة الشركة منذ عام 2014.

في الختام، كان المالك الأصلي لوول مارت هو سام والتون، رجل الأعمال الطموح الذي وضع الأساس لعملاق البيع بالتجزئة الذي نعرفه اليوم. بينما انتقلت ملكية الشركة إلى عائلة والتون، يستمر إرث سام والتون في تشكيل نجاح ونمو وول مارت.