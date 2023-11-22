من هو حفيد وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد Walmart اسمًا مألوفًا. تأسست شركة البيع بالتجزئة متعددة الجنسيات على يد سام والتون في عام 1962، ونمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم. ولكن من هو حفيد وول مارت الذي يحمل إرث العائلة؟ هيا نكتشف.

حفيد وول مارت ليس سوى لوكاس والتون، ابن جون تي والتون، الذي كان أحد أبناء سام والتون. ولد لوكاس والتون في 21 يونيو 1986، وهو الأصغر بين إخوته. على الرغم من كونه غير معروف نسبيًا للعين العامة، إلا أن لوكاس والتون يعد شخصية مهمة في إمبراطورية وول مارت.

بصفته حفيد وول مارت، يعد لوكاس والتون أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة. لقد ورث جزءًا كبيرًا من ثروة العائلة بعد وفاة والده المفاجئة في حادث تحطم طائرة عام 2005. بفضل ثروته الموروثة، أصبح لوكاس والتون واحدًا من أغنى الأفراد في العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: كم تبلغ قيمة لوكاس والتون؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، يقدر صافي ثروة لوكاس والتون بحوالي 21 مليار دولار.

س: هل لدى لوكاس والتون أي مشاركة في عمليات وول مارت؟

ج: على الرغم من أن لوكاس والتون هو مساهم رئيسي، إلا أنه لا يشارك بشكل نشط في العمليات اليومية لشركة Walmart. تمتلك عائلة والتون، بما في ذلك لوكاس، مقعدًا في مجلس إدارة وول مارت، لكنهم يركزون في المقام الأول على جهودهم الخيرية.

س: هل هناك أي أحفاد آخرين لسام والتون يشاركون في وول مارت؟

ج: نعم، أبناء وأحفاد سام والتون الآخرون يشاركون أيضًا في الشركة. شغل ابنه الأكبر، روب والتون، منصب رئيس مجلس إدارة وول مارت حتى عام 2015.

في الختام، لوكاس والتون، حفيد وول مارت، هو شخصية مهمة في إمبراطورية وول مارت. وباعتباره مساهمًا رئيسيًا، فهو يمتلك حصة كبيرة في الشركة ويعتبر أحد أغنى الأفراد في العالم. على الرغم من عدم مشاركته بشكل نشط في عمليات Walmart، يواصل Lukas Walton الاستمرار في تراث العائلة والمساهمة في نجاح عملاق البيع بالتجزئة.