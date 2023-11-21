من هي صاحبة وول مارت؟

في عالم الأعمال الذي يهيمن عليه الذكور، غالبًا ما يكون من المنعش رؤية النساء يكسرن الحواجز ويتركن بصمتهن في عالم الشركات. إحدى هؤلاء النساء هي أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت سام والتون. في حين أن أليس والتون ليست المالك الوحيد لشركة وول مارت، فهي بلا شك واحدة من المساهمين الأكثر نفوذا وشخصية بارزة في نجاح الشركة.

أليس والتون، ولدت في 7 أكتوبر 1949 في نيوبورت، أركنساس، وهي وريثة أمريكية ومحسنة. بثروة صافية تزيد عن 60 مليار دولار، يتم تصنيفها باستمرار بين أغنى الأفراد في العالم. على الرغم من ثروتها الهائلة، إلا أن أليس والتون معروفة بطبيعتها الواقعية وشغفها بالفن.

بصفتها متحمسة للفن، أسست أليس والتون متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي في بنتونفيل، أركنساس، في عام 2011. يضم المتحف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الأمريكية، بما في ذلك قطع لفنانين مشهورين مثل آندي وارهول وجورجيا أوكيف. تهدف والتون، من خلال جهودها الخيرية، إلى جعل الفن في متناول الجميع وتعزيز الإثراء الثقافي في مجتمعها.

أسئلة وأجوبة:

س: هل أليس والتون هي المالك الوحيد لوول مارت؟

ج: لا، أليس والتون ليست المالك الوحيد لوول مارت. وهي واحدة من المساهمين الرئيسيين وتمتلك حصة كبيرة في الشركة.

س: من أسس وول مارت؟

ج: تم تأسيس Walmart على يد سام والتون في عام 1962. وقد أرست رؤية سام والتون وروح المبادرة لديه الأساس لنجاح عملاق البيع بالتجزئة.

س: كيف جمعت أليس والتون ثروتها؟

ج: ورثت أليس والتون جزءًا كبيرًا من ثروتها من والدها، سام والتون، الذي أسس وول مارت. بالإضافة إلى ذلك، قامت باستثمارات ناجحة وهي سيدة أعمال ذكية في حد ذاتها.

س: ما هي مساهمة أليس والتون في عالم الفن؟

ج: أليس والتون معروفة بشغفها بالفن وجهودها الخيرية في هذا المجال. أسست متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي، الذي يعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأمريكية.

س: كيف تستخدم أليس والتون ثروتها في الأعمال الخيرية؟

ج: تستخدم أليس والتون ثروتها لدعم العديد من القضايا الخيرية، مع التركيز بشكل خاص على الفن والتعليم. وتهدف من خلال متحف Crystal Bridges ومبادرات أخرى إلى جعل الفن في متناول الجميع وتعزيز الإثراء الثقافي.

في الختام، على الرغم من أن أليس والتون ليست المالك الوحيد لشركة Walmart، إلا أنها بلا شك شخصية مهمة في نجاح الشركة. ثروتها وعملها الخيري وشغفها بالفن جعلت منها اسمًا بارزًا في عالم الأعمال والثقافة. تعتبر إنجازات أليس والتون بمثابة مصدر إلهام للنساء اللاتي يسعين إلى ترك بصمتهن في الصناعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا.