من هو رقم 1 وول مارت أو أمازون؟

من هو رقم 1: وول مارت أم أمازون؟

في المعركة من أجل التفوق في تجارة التجزئة، برز عملاقان في المقدمة: وول مارت وأمازون. لقد أحدثت كلتا الشركتين ثورة في طريقة التسوق، ولكن من يحمل حقًا لقب رقم واحد؟ دعونا نتعمق في التفاصيل ونقارن بين قوى البيع بالتجزئة هذه.

وول مارت: أصبح Walmart، الذي أسسه سام والتون عام 1962، اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر الفعلية، اشتهرت Walmart منذ فترة طويلة بأسعارها المنخفضة ومجموعة واسعة من المنتجات. وتضم أكثر من 11,000 متجرًا في 27 دولة، مما يجعلها أكبر متاجر التجزئة في العالم.

أمازون: تم إطلاق أمازون في عام 1994 على يد جيف بيزوس، وبدأت كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح عملاق التجارة الإلكترونية العالمي. بفضل مجموعتها الواسعة من المنتجات، وأسعارها التنافسية، وخيارات التسليم المريحة، أحدثت أمازون تحولًا جذريًا في طريقة تسوق الأشخاص. كما توسعت أيضًا لتشمل قطاعات أخرى مختلفة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والترفيه، مما يجعلها قوة تكنولوجية متنوعة.

مقارنة العمالقة: في حين أن كلا من Walmart وAmazon من عمالقة البيع بالتجزئة، إلا أن لديهما نقاط قوة واستراتيجيات مختلفة. تمنحها متاجر Walmart الفعلية ميزة من حيث إمكانية الوصول إلى العملاء وتوافر المنتج الفوري. من ناحية أخرى، توفر منصة أمازون عبر الإنترنت الراحة ومجموعة لا نهاية لها من المنتجات.

هيمنة السوق: من حيث الإيرادات، لا يزال Walmart يحتل المركز الأول. في عام 2020، أعلنت شركة وول مارت عن إيرادات بلغت 559 مليار دولار، بينما أعلنت أمازون عن 386 مليار دولار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالقيمة السوقية، فإن أمازون تأخذ زمام المبادرة. اعتبارًا من عام 2021، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون أكثر من 1.7 تريليون دولار، متجاوزة 409 مليار دولار لشركة وول مارت.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الإيرادات؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: القيمة السوقية، أو القيمة السوقية، هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة.

س: هل يمكن لشركة Walmart التنافس مع أمازون عبر الإنترنت؟

ج: قامت Walmart باستثمارات كبيرة في قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية للتنافس مع Amazon عبر الإنترنت. لقد قامت بتوسيع سوقها عبر الإنترنت، وتحسين موقعها على الإنترنت، وتعزيز خدمات التوصيل لجذب المزيد من المتسوقين عبر الإنترنت.

في الختام، في حين أن وول مارت لا تزال رائدة الإيرادات، لا يمكن تجاهل القيمة السوقية لشركة أمازون وهيمنتها في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تتمتع كلتا الشركتين بنقاط قوة واستراتيجيات فريدة من نوعها، ولا تزال المعركة من أجل التفوق في مجال البيع بالتجزئة مستمرة.