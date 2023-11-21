من الأكثر ثراءً تارجت أم وول مارت؟

من هو الأكثر ثراء: الهدف أم وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان: Target وWalmart. وهيمنت هاتان الشركتان على صناعة البيع بالتجزئة لعقود من الزمن، لكن يبقى السؤال: من هو الأكثر ثراء؟ دعونا نتعمق في البيانات المالية ونكتشف ذلك.

تقييم مالي:

وول مارت، التي تأسست عام 1962، هي أكبر متاجر التجزئة في العالم، وتعمل في 27 دولة وتوظف أكثر من 2.3 مليون شخص. بفضل مجموعتها الواسعة من المنتجات وأسعارها المنخفضة، قامت Walmart ببناء قاعدة عملاء ضخمة وحققت إيرادات كبيرة. في السنة المالية 2020، أعلنت وول مارت عن إيرادات مذهلة بلغت 524 مليار دولار.

من ناحية أخرى، تعد شركة Target، التي تأسست عام 1902، ثامن أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة. يقدم Target مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات ومحلات البقالة. في نفس السنة المالية لشركة Walmart، أعلنت شركة Target عن إيرادات بلغت 93 مليار دولار.

مقارنة:

في حين أن كلتا الشركتين ناجحتان بشكل لا يمكن إنكاره، فمن الواضح أن وول مارت تتفوق على شركة "تارجت" من حيث الإيرادات. تبلغ إيرادات Walmart أكثر من خمسة أضعاف إيرادات Target، مما يجعلها أكثر ثراءً بين عملاقي التجزئة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الإيرادات؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من خلال أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: هل تشير الإيرادات إلى الربحية؟

ج: الإيرادات ليست مقياسا مباشرا للربحية. وهو يمثل المبلغ الإجمالي للأموال المكتسبة، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار النفقات والتكاليف التي تتكبدها الشركة.

س: هل هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند مقارنة ثروات الشركات؟

ج: نعم، الإيرادات هي مجرد جانب واحد من جوانب الصحة المالية للشركة. تلعب عوامل أخرى، مثل هامش الربح، والقيمة السوقية، والأصول، أيضًا دورًا مهمًا في تحديد الثروة الإجمالية للشركة.

في الختام، في حين أن كلا من Target وWalmart هما لاعبان رئيسيان في صناعة البيع بالتجزئة، فإن إيرادات Walmart الهائلة تضعها في المقدمة على Target من حيث الثروة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الثروة لا يتم تحديدها فقط من خلال الإيرادات، ويجب أخذ العوامل المالية الأخرى في الاعتبار عند تقييم القوة المالية للشركة.