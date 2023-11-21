من هو أكبر وول مارت أو أمازون؟

من هو الأكبر: وول مارت أم أمازون؟

في عالم تجارة التجزئة، برز عملاقان باعتبارهما اللاعبين المهيمنين: وول مارت وأمازون. لقد أحدثت كلتا الشركتين ثورة في طريقة تسوق الأشخاص، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد من هو الأكبر، فإن الإجابة ليست واضحة كما قد تبدو.

التعاريف:

– وول مارت: شركة بيع بالتجزئة أمريكية متعددة الجنسيات تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالة.

– أمازون: شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تركز على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي.

مقارنة الإيرادات:

عندما يتعلق الأمر بالإيرادات، احتلت Walmart تقليديًا المركز الأول. في عام 2020، أعلنت وول مارت عن إيرادات إجمالية قدرها 559 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات. من ناحية أخرى، أعلنت أمازون عن إجمالي إيرادات بلغت 386 مليار دولار في نفس العام. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن إيرادات أمازون تنمو بمعدل أسرع بكثير من إيرادات وول مارت في السنوات الأخيرة.

القيمة السوقية:

في حين أن وول مارت قد يكون لها الأفضلية من حيث الإيرادات، فإن أمازون تتفوق عليها من حيث القيمة السوقية. القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. اعتبارًا من عام 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة أمازون أكثر من 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. وبالمقارنة، بلغت القيمة السوقية لشركة وول مارت حوالي 400 مليار دولار.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الشركة التي تتمتع بحضور مادي أكبر؟

ج: تتمتع Walmart بحضور مادي أكبر مع آلاف المتاجر في جميع أنحاء العالم. من ناحية أخرى، تعمل أمازون بشكل أساسي عبر الإنترنت ولديها عدد أقل من المتاجر الفعلية.

س: من الذي يتمتع بحضور أقوى في التجارة الإلكترونية؟

ج: تشتهر أمازون بحضورها القوي في مجال التجارة الإلكترونية وتهيمن على مساحة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تستثمر Walmart بكثافة في قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية للتنافس مع أمازون.

س: ما هي الشركة التي لديها قاعدة عملاء أكبر؟

ج: لدى كل من Walmart وAmazon قاعدة عملاء ضخمة. تجتذب وول مارت مجموعة واسعة من العملاء من خلال متاجرها الفعلية، في حين تجذب منصة أمازون عبر الإنترنت جمهورًا عالميًا.

في الختام، تحديد من هو الأكبر بين وول مارت وأمازون يعتمد على المقياس المستخدم. في حين أن وول مارت تتصدر من حيث الإيرادات، فإن أمازون تتفوق عليها من حيث القيمة السوقية. تواصل الشركتان الابتكار والمنافسة الشرسة في قطاع البيع بالتجزئة، مما يشكل الطريقة التي نتسوق بها في العالم الحديث.