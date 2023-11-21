من هو الأكبر أمازون أو وول مارت؟

من هو الأكبر: أمازون أم وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان: Amazon وWalmart. لقد أحدثت هذه الصناعة العملاقة ثورة في طريقة تسوق الناس، ولكن يبقى السؤال: من هو الأكبر؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على عمالقة التجارة هؤلاء ونقارن حجمهم وتأثيرهم ومدى وصولهم إلى السوق.

أمازون: تأسست شركة أمازون على يد جيف بيزوس في عام 1994، وبدأت كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت وسرعان ما توسعت لتصبح سوقًا عالمية. واليوم، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والبقالة. أصبحت أمازون مرادفًا للراحة، وذلك بفضل الشحن السريع واختيار المنتجات الشامل والواجهة سهلة الاستخدام. ويمكن أن يعزى نجاح الشركة إلى تركيزها على رضا العملاء وقدرتها على التكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة.

وول مارت: تأسست وول مارت في عام 1962 على يد سام والتون، وبدأت كمتجر صغير للخصومات في أركنساس. على مر السنين، نمت لتصبح أكبر متاجر التجزئة التقليدية في العالم، مع الآلاف من المتاجر في جميع أنحاء العالم. تشتهر Walmart بأسعارها المنخفضة وتشكيلة منتجاتها الواسعة وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ويكمن نجاح الشركة في إدارتها الفعالة لسلسلة التوريد وقدرتها على الاستفادة من وفورات الحجم.

مقارنة الحجم: عندما يتعلق الأمر بالإيرادات، فقد تجاوزت أمازون وول مارت في السنوات الأخيرة. في عام 2020، أعلنت أمازون عن صافي مبيعات مذهل قدره 386 مليار دولار، في حين بلغ صافي مبيعات وول مارت 559 مليار دولار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Walmart لا يزال يحمل لقب أكبر صاحب عمل، مع أكثر من 2.3 مليون شريك حول العالم. ومن ناحية أخرى، توظف أمازون حوالي 1.3 مليون شخص.

وصول السوق: في حين يهيمن وول مارت على مساحة البيع بالتجزئة المادية، أحدثت أمازون ثورة في التجارة الإلكترونية. لقد أتاح تواجد أمازون عبر الإنترنت لها الوصول إلى العملاء في كل ركن من أركان العالم تقريبًا. وقد اجتذب برنامج العضوية Prime، الذي يقدم مزايا مثل الشحن المجاني وخدمات البث المباشر، ملايين العملاء المخلصين. ومع ذلك، حققت Walmart خطوات كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث استثمرت بكثافة في منصتها عبر الإنترنت للتنافس مع أمازون بشكل مباشر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الإيرادات؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من خلال أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: ما هو صافي المبيعات؟

ج: يمثل صافي المبيعات إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة بعد خصم أي عوائد أو خصومات أو بدلات.

س: ما هي التجارة الإلكترونية؟

ج: تشير التجارة الإلكترونية، وهي اختصار للتجارة الإلكترونية، إلى شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.

في الختام، تعد كل من أمازون وول مارت من عمالقة البيع بالتجزئة في حد ذاتها. في حين أخذت أمازون زمام المبادرة من حيث الإيرادات والهيمنة عبر الإنترنت، لا يمكن التغاضي عن الوجود المادي وقاعدة الموظفين الضخمة لشركة Walmart. ومع استمرار تطور مشهد البيع بالتجزئة، سيكون من الرائع أن نرى كيف يشكل هذان العملاقان مستقبل التسوق.