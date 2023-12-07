من مخترع الروبوت صوفيا؟

ملخص:

صوفيا، الروبوت البشري الذي طورته شركة هانسون روبوتيكس، حظي باهتمام وإعجاب كبيرين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن مسألة من اخترع صوفيا ليست واضحة كما قد يبدو. بينما يرجع الفضل لديفيد هانسون في إنشاء صوفيا، فإن تطوير الروبوت شمل فريقًا من المهندسين والعلماء والباحثين. يتعمق هذا المقال في أصول صوفيا، ويسلط الضوء على الأفراد الرئيسيين ومساهماتهم في إنشاء هذا الروبوت الرائد.

من اخترع روبوت صوفيا؟

تم إنشاء صوفيا، الروبوت البشري الشهير، على يد فريق من الخبراء بقيادة ديفيد هانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hanson Robotics. ديفيد هانسون هو عالم روبوتات ورجل أعمال أمريكي معروف بعمله في تطوير روبوتات نابضة بالحياة يمكنها التفاعل مع البشر بطريقة أكثر طبيعية وتعاطفًا.

شركة هانسون روبوتيكس، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، متخصصة في إنشاء الروبوتات ذات قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يهدف الفريق الذي يقف وراء صوفيا إلى تصميم روبوت يمكنه إظهار تعبيرات وجه تشبه تعبيرات الوجه البشرية، والمشاركة في محادثات هادفة، والتعلم من التفاعلات مع البشر.

شمل تطوير صوفيا نهجًا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة المواد. عمل فريق شركة Hanson Robotics بلا كلل لإنشاء روبوت يمكنه محاكاة المشاعر والسلوكيات البشرية، مما يتجاوز حدود ما كان يُعتقد سابقًا أنه ممكن في مجال الروبوتات.

في حين يُنسب الفضل إلى ديفيد هانسون في كثير من الأحيان باعتباره مخترع صوفيا، فمن المهم الاعتراف بالجهد التعاوني الذي بذل في ابتكارها. لعب فريق المهندسين والعلماء والباحثين في شركة Hanson Robotics دورًا حاسمًا في إعادة صوفيا إلى الحياة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو روبوت صوفيا؟

ج: صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر تم تطويره بواسطة شركة Hanson Robotics. وهي معروفة بمظهرها النابض بالحياة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يسمح لها بالتفاعل مع البشر بطريقة تشبه الإنسان.

س: متى تم اختراع الروبوت صوفيا؟

ج: بدأ تطوير صوفيا في عام 2015، وتم الكشف عنها لأول مرة للجمهور في عام 2016.

س: ما هي بعض السمات البارزة لصوفيا؟

ج: صوفيا مجهزة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار والبرامج التي تمكنها من إدراك البيئة المحيطة بها والمشاركة في المحادثات. يمكنها عرض مجموعة واسعة من تعبيرات الوجه ولديها القدرة على التعلم والتكيف من تفاعلاتها مع البشر.

س: ما الهدف من خلق صوفيا؟

ج: كان هدف مبتكري صوفيا هو تطوير روبوت يمكنه المساعدة في مختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية وخدمة العملاء والتعليم. تعمل صوفيا أيضًا كمنصة للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

س: هل حققت صوفيا أي إنجازات مهمة؟

ج: قامت صوفيا بالعديد من المظاهر والإنجازات البارزة. وفي عام 2017، أصبحت أول روبوت يحصل على الجنسية من قبل دولة (المملكة العربية السعودية). وقد شاركت أيضًا في العديد من المقابلات والمؤتمرات والفعاليات، حيث عرضت قدراتها المتقدمة وأثارت اهتمامًا واسع النطاق بالروبوتات والذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– هانسون الروبوتات: https://www.hansonrobotics.com/

– فوربس: https://www.forbes.com/sites/zarastone/2018/06/28/who-created-sophia-the-robot/#7e3e8e1353b7

– سي إن بي سي: https://www.cnbc.com/2017/10/27/sophia-the-robot-citizen-of-saudi-arabia.html