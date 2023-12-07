ملخص:

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث أحدث ثورة في مختلف الصناعات وشكل مستقبل التكنولوجيا. ولكن من الذي يمكن أن يُنسب إليه الفضل في اختراع الذكاء الاصطناعي؟ تتعمق هذه المقالة في أصول الذكاء الاصطناعي، وتستكشف مساهمات الشخصيات الرئيسية وتطور هذا المجال الرائد. بدءًا من أعمال آلان تورينج الرائدة وحتى التطورات الحديثة، نكشف عن الرحلة الرائعة لاختراع الذكاء الاصطناعي.

من اخترع الذكاء الاصطناعي؟

لا يمكن أن يعزى اختراع الذكاء الاصطناعي إلى فرد واحد، فهو نتيجة لجهود تعاونية وتقدم مستمر على مدى عدة عقود. ومع ذلك، هناك شخصيات بارزة لعبت أدوارًا محورية في تشكيل هذا المجال. أحد هؤلاء الرواد هو آلان تورينج، عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر البريطاني. لقد أرسى عمل تورينج خلال الحرب العالمية الثانية على آلات فك الشفرات الأساس للحوسبة الحديثة والذكاء الاصطناعي. ولا يزال مفهومه عن "اختبار تورينج"، الذي يقيم قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي، مؤثرا في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ومن الشخصيات المؤثرة الأخرى جون مكارثي، عالم الكمبيوتر الأمريكي الذي صاغ مصطلح “الذكاء الاصطناعي” في عام 1956. قام مكارثي بتنظيم مؤتمر دارتموث، الذي يعتبر مهد الذكاء الاصطناعي كمجال رسمي للدراسة. وقد جمع المؤتمر كبار الباحثين لاستكشاف إمكانية إنشاء آلات يمكنها محاكاة الذكاء البشري.

طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، اكتسبت أبحاث الذكاء الاصطناعي زخمًا، مع مساهمات كبيرة من باحثين مثل مارفن مينسكي، وألين نيويل، وهيربرت أ. سيمون. شارك مينسكي ومكارثي في ​​تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي أصبح مركزًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وفي العقود التالية، شهد الذكاء الاصطناعي تقدمًا ملحوظًا، وذلك بفضل التقدم في القدرة الحاسوبية وتوافر مجموعات البيانات الكبيرة. توسع المجال ليشمل مجالات فرعية مختلفة، بما في ذلك التعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، ورؤية الكمبيوتر، والروبوتات. حقق باحثون مثل جيفري هينتون ويان ليكون ويوشوا بنجيو إنجازات كبيرة في التعلم العميق، وهو مجال فرعي من التعلم الآلي أحدث ثورة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة حول اختراع الذكاء الاصطناعي:

س: متى تم اختراع الذكاء الاصطناعي لأول مرة؟

ج: تمت صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 خلال مؤتمر دارتموث، والذي كان بمثابة البداية الرسمية للذكاء الاصطناعي كمجال للدراسة. ومع ذلك، يمكن إرجاع المفهوم والأساس للذكاء الاصطناعي إلى أعمال آلان تورينج وغيره من الرواد الأوائل.

س: هل اخترع آلان تورينج الذكاء الاصطناعي؟

ج: على الرغم من أن آلان تورينج قدم مساهمات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مفهوم اختبار تورينج، إلا أنه لا يمكن أن يُنسب إليه الفضل في اختراع الذكاء الاصطناعي وحده. الذكاء الاصطناعي هو نتيجة الجهود الجماعية والمساهمات من العديد من الباحثين على مدى عدة عقود.

س: ما هو اختبار تورينج؟

ج: إن اختبار تورينج، الذي اقترحه آلان تورينج في عام 1950، هو اختبار لقدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان. وهو يتضمن مُقيِّمًا بشريًا ينخرط في محادثة مع كل من الآلة وإنسان آخر، دون معرفة أيهما. إذا لم يتمكن المقيم من التمييز باستمرار بين الآلة والإنسان، فسيتم اعتبار الآلة قد اجتازت اختبار تورينج.

س: من هم بعض المساهمين المعاصرين في الذكاء الاصطناعي؟

ج: قدم العديد من الباحثين المعاصرين مساهمات كبيرة في الذكاء الاصطناعي. يشتهر جيفري هينتون، ويان ليكون، ويوشوا بينجيو بتقدمهم في التعلم العميق، وهو مجال فرعي من التعلم الآلي. لقد أثر عملهم بشكل كبير على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والمركبات ذاتية القيادة.

مصادر:

- جامعة ستانفورد: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/turing-test/

– كلية دارتموث: https://www.dartmouth.edu/~ai50/history.html

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: https://www.csail.mit.edu/research/artificial-intelligence