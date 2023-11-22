لمن ترك سام والتون أمواله؟

في عالم تهيمن فيه الثروة والميراث في كثير من الأحيان على عناوين الأخبار، فإن مسألة من سيحصل على ثروة الملياردير بعد وفاته هي مسألة فضول كبير. سام والتون، مؤسس وول مارت وأحد أغنى الأفراد في التاريخ، ترك وراءه ثروة كبيرة عند وفاته في عام 1992. إذن، من اختار أن يرث ثروته الهائلة؟

تركت أموال سام والتون في المقام الأول لزوجته هيلين والتون وأطفالهما الأربعة: روب وجون وجيم وأليس والتون. باعتبارها المستفيد الرئيسي، تلقت هيلين جزءًا كبيرًا من التركة، والتي تضمنت أسهمًا في وول مارت. وهذا سمح لها بأن تصبح واحدة من أغنى النساء في العالم.

بعد وفاة هيلين في عام 2007، تم تقسيم ثروة عائلة والتون بين الأطفال الأربعة. وقد حصل كل منهم على ميراث كبير، مما عزز مكانتهم كواحد من أغنى الأفراد على مستوى العالم. تستمر الثروة الجماعية لعائلة والتون في النمو، وذلك بفضل مشاركتها المستمرة في وول مارت والعديد من الاستثمارات الأخرى.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو وول مارت؟

ج: Walmart هي شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات أسسها سام والتون في عام 1962. وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، حيث تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالة.

س: كيف جمع سام والتون ثروته؟

ج: بنى سام والتون ثروته من خلال نجاح وول مارت. لقد بدأ بمتجر واحد في أركنساس ووسعه ليصبح إمبراطورية للبيع بالتجزئة من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة مثل الأسعار المنخفضة، والشراء على نطاق واسع، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.

س: كم كانت ثروة سام والتون؟

ج: في وقت وفاته، قُدر صافي ثروة سام والتون بحوالي 8.6 مليار دولار. ومع ذلك، نظرًا للنمو المستمر لشركة وول مارت والاستثمارات الحكيمة التي قام بها ورثته، تضاعفت ثروة عائلة والتون بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

س: هل ورثة والتون منخرطون في الأعمال الخيرية؟

ج: نعم، عائلة والتون معروفة بأنشطتها الخيرية. لقد أنشأوا مؤسسة عائلة والتون، التي تركز على التعليم والحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة في ولايتهم الأصلية أركنساس.

وفي الختام، ترك سام والتون ثروته الهائلة في المقام الأول لزوجته هيلين وأطفالهما الأربعة. من خلال مشاركتهم في وول مارت وغيرها من المشاريع، استمرت ثروة عائلة والتون في التوسع، مما عزز مكانتها باعتبارها من أغنى الأفراد في العالم.