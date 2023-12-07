ملخص:

لقد كان إنشاء أول إنسان آلي موضوعًا للانبهار والتكهنات لفترة طويلة. في هذه المقالة، نتعمق في أصول خلق الإنسان، ونستكشف مختلف الرواد ومساهماتهم في هذا المجال الرائع. من الأساطير القديمة إلى الروبوتات الحديثة، كانت الرحلة إلى إنشاء إنسان آلي بمثابة شهادة على براعة الإنسان والتقدم التكنولوجي. انضم إلينا ونحن نكشف القصة وراء إنشاء أول إنسان.

من الذي خلق أول إنسان؟

إن إنشاء أول إنسان هو موضوع أثار اهتمام العلماء والعلماء والمتحمسين لعدة قرون. في حين أن مفهوم الكائنات الشبيهة بالإنسان يمكن إرجاعه إلى الأساطير القديمة والفولكلور، فإن تطوير روبوت فعلي يشبه الإنسان يتطلب تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا.

يمكن العثور على واحدة من أقدم الأمثلة المسجلة للخلق البشري في الأساطير اليونانية، في قصة بجماليون. وفقًا للأسطورة، قام النحات بجماليون بصنع تمثال لامرأة اسمها جالاتيا، والتي أحيتها إلى الحياة على يد الإلهة أفروديت. تُظهر هذه الحكاية، التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة، افتتان البشرية بخلق كائنات شبيهة بالإنسان.

ومع ذلك، لم يتم إحراز تقدم كبير في مجال الروبوتات حتى القرن العشرين، مما أدى إلى إنشاء أول روبوتات بشرية حقيقية. في عام 20، قدم الكاتب التشيكي كاريل تشابيك مصطلح "الروبوت" في مسرحيته "RUR" (روبوتات روسوم العالمية)، حيث تم إنشاء آلات شبيهة بالبشر تسمى "الروبوتات" لخدمة البشر. على الرغم من أن هذه الروبوتات لم تكن ذات مظهر بشري من الناحية الفنية، إلا أنها وضعت الأساس للتطورات المستقبلية في هذا المجال.

في السبعينيات، قام عالم الروبوتات الياباني ماساهيرو موري بتطوير WABOT-1970، الذي يعتبره الكثيرون أول روبوت حقيقي يشبه الإنسان. يبلغ ارتفاع WABOT-1 1 مترًا ولديه القدرة على التواصل من خلال مُركِّب صوتي. كان هذا الإبداع الرائد علامة بارزة في مجال الروبوتات ومهّد الطريق لمزيد من التقدم.

منذ ذلك الحين، ساهم العديد من الباحثين والمهندسين والعلماء في تطوير الروبوتات البشرية. قطعت شركات مثل Honda وBoston Dynamics وSoftBank Robotics خطوات كبيرة في إنشاء روبوتات بشرية تمتلك ميزات وحركات وحتى عواطف تشبه الإنسان.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو الإنسان؟

ج: الإنسان هو إنسان آلي أو كائن اصطناعي يشبه أو يقلد مظهر الإنسان أو سلوكه أو خصائصه.

س: ما هي تطبيقات الروبوتات البشرية؟

ج: لدى الروبوتات البشرية مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البحث والترفيه والرعاية الصحية والتعليم والمساعدة في مختلف الصناعات.

س: هل الروبوتات البشرية قادرة على التعبير عن مشاعر تشبه مشاعر الإنسان؟

ج: في حين أن الروبوتات البشرية يمكنها محاكاة العواطف إلى حد ما، فإن قدرتها على تجربة العواطف بشكل حقيقي لا تزال موضوع بحث ونقاش مستمر.

س: ما هي التحديات التي تواجه إنشاء الروبوتات البشرية؟

ج: إن إنشاء الروبوتات الشبيهة بالبشر يطرح العديد من التحديات، بما في ذلك تحقيق الحركات الطبيعية والسلسة، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وضمان السلامة والاعتبارات الأخلاقية المحيطة باستخدامها.

س: ما الذي يحمله المستقبل للروبوتات البشرية؟

ج: إن مستقبل الروبوتات البشرية واعد، مع التقدم المستمر في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد. ومن المتوقع أن تستمر الروبوتات البشرية في لعب دور مهم في مختلف الصناعات والمساهمة في تحسين المجتمع.

مصادر:

– “بيجماليون” – الأساطير اليونانية : greekmythology.com

– كاريل تشابيك و”RUR” – بريتانيكا: britannica.com

– WABOT-1 – IEEE Xplore: ieeeexplore.ieee.org