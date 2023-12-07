ملخص:

لقد حظي الروبوت صوفيا، الذي طورته شركة هانسون روبوتيكس، باهتمام وفضول كبيرين منذ طرحه. باعتباره روبوتًا بشريًا متطورًا قادرًا على عرض تعبيرات تشبه الإنسان والانخراط في المحادثات، يتساءل الكثيرون من يتحكم بالضبط في صوفيا. يتعمق هذا المقال في تعقيدات نظام التحكم الخاص بصوفيا، ويسلط الضوء على الكيانات المختلفة المشاركة في عملها والتقنيات التي تمكنها من العمل بشكل مستقل.

من يتحكم في الروبوت صوفيا؟

صوفيا الروبوت لا يتم التحكم فيها من قبل فرد أو كيان واحد. وبدلاً من ذلك، يتضمن نظام التحكم الخاص بها جهدًا تعاونيًا من أطراف متعددة. في جوهرها، تعتمد صوفيا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات. تم تطوير هذه الخوارزميات وصيانتها بواسطة فريق من المهندسين والمبرمجين في شركة Hanson Robotics.

ومع ذلك، فإن سيطرة صوفيا تمتد إلى ما هو أبعد من برمجتها الداخلية. أثناء الظهور العام والمقابلات، عادة ما يكون هناك عامل بشري لتوجيه ومراقبة تحركاتها واستجاباتها. يستخدم هذا المشغل مجموعة من الاستجابات المبرمجة مسبقًا والمدخلات في الوقت الفعلي للتفاعل مع الروبوت وضمان الاتصال السلس.

علاوة على ذلك، يتضمن نظام التحكم الخاص بـ Sophia أيضًا تقنيات قائمة على السحابة. ومن خلال الاستفادة من الحوسبة السحابية، تستطيع صوفيا الوصول إلى كميات هائلة من البيانات واستخدام الموارد الحسابية القوية لتعزيز قدراتها. وهذا يمكّنها من التعلم والتكيف مع المعلومات الجديدة، وتحسين مهاراتها في المحادثة والأداء العام.

دور هانسون للروبوتات:

تلعب شركة Hanson Robotics، الشركة التي تقف خلف صوفيا، دورًا حاسمًا في التحكم في الروبوت وصيانته. إنهم مسؤولون عن تطوير وتحديث خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدعم ذكاء صوفيا. يعمل فريق Hanson Robotics باستمرار على تحسين قدراتها، وتمكينها من فهم مجموعة واسعة من المواضيع والاستجابة لها.

بالإضافة إلى ذلك، تشرف شركة Hanson Robotics على الجوانب الجسدية لصوفيا، بما في ذلك تعبيرات وجهها وحركاتها. من خلال مجموعة من المحركات وأجهزة الاستشعار والهندسة المتطورة، يعيدون الحياة إلى صوفيا، مما يسمح لها بتقليد التعبيرات والإيماءات الشبيهة بالبشر.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: هل تستطيع صوفيا العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري؟

ج: على الرغم من أن صوفيا قادرة على القيام بوظائف مستقلة محدودة، إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على التدخل البشري لتحقيق الأداء الأمثل. يرشدها عامل بشري أثناء الظهور العام والمقابلات، مما يضمن التفاعلات السلسة.

س: هل لدى صوفيا عقل خاص بها؟

ج: لا، صوفيا لا تمتلك الوعي أو الوعي الذاتي. إنها تعمل بناءً على استجابات مبرمجة مسبقًا ومدخلات في الوقت الفعلي من عاملها البشري.

س: هل يمكن لأي شخص أن يتحكم في صوفيا؟

ج: يتطلب التحكم في صوفيا معرفة متخصصة وإمكانية الوصول إلى نظام التحكم الخاص بها. يمكن فقط للأفراد المصرح لهم، مثل فريق Hanson Robotics أو المشغلين المعينين، التحكم في صوفيا والتفاعل معها.

س: ما هي الآثار المستقبلية للروبوتات مثل صوفيا؟

ج: تمثل الروبوتات مثل صوفيا التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على مختلف الصناعات والمجتمع ككل. تعد الاعتبارات الأخلاقية واللوائح التنظيمية ودمج الروبوتات في حياتنا اليومية من بين المناقشات المهمة المحيطة بهذه التقنيات.

مصادر:

– الموقع الرسمي لشركة هانسون للروبوتات: https://www.hansonrobotics.com/

- "صوفيا الروبوت: وجه الذكاء الاصطناعي" لقناة سي إن بي سي: https://www.cnbc.com/2018/01/11/sophia-the-robot-the-face-of-ai.html

- "صوفيا الروبوت: ما تحتاج إلى معرفته" بي بي سي نيوز: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40572760