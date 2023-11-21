من هم ورثة وول مارت الثلاثة؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كشركة عملاقة، تهيمن على الصناعة بشبكتها الواسعة من المتاجر وحضورها العالمي. تأسست الشركة على يد سام والتون في عام 1962، وقد نمت الشركة بشكل كبير على مر السنين، مما يجعلها واحدة من أغنى الشركات في العالم. ومع هذا النجاح الهائل، فمن الطبيعي أن نتساءل من الذي سيرث إمبراطورية البيع بالتجزئة. يوجد حاليًا ثلاثة ورثة أساسيين لثروة وول مارت: روب والتون، وجيم والتون، وأليس والتون.

شغل روب والتون، الابن الأكبر لمؤسس وول مارت، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة من عام 1992 إلى عام 2015. ولعب دورًا مهمًا في توسيع عمليات وول مارت والإشراف على نموها. جيم والتون، الابن الأصغر، شارك في أعمال العائلة لسنوات عديدة ويعمل في مجلس إدارة وول مارت. أليس والتون، الابنة الوحيدة، تعمل في مجال جمع الأعمال الفنية وفاعلة خير، وتركز على الترويج للفن والثقافة من خلال متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف أصبحت عائلة والتون ورثة وول مارت؟

ج: قام سام والتون، مؤسس Walmart، بترك حصته في ملكية الشركة إلى زوجته وأبنائه الأربعة، مما جعلهم الورثة الأساسيين.

س: هل هناك ورثة آخرون لثروة وول مارت؟

ج: في حين أن روب وجيم وأليس والتون هم أبرز الورثة، فإن أعضاء آخرين في عائلة والتون يمتلكون أيضًا أسهمًا في الشركة.

س: كم تبلغ قيمة ثروة وول مارت؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تقدر قيمة ثروة وول مارت بأكثر من 200 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات في العالم.

س: هل للورثة أي مشاركة في العمليات اليومية لوول مارت؟

ج: على الرغم من أن الورثة شغلوا مناصب مختلفة داخل الشركة، إلا أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات اليومية. ومع ذلك، فإنهم يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجيات الشركة وقراراتها طويلة المدى من خلال مناصبهم في مجلس الإدارة.

في الختام، فإن ورثة وول مارت الثلاثة، روب والتون، وجيم والتون، وأليس والتون، يمتلكون ثروة ونفوذًا هائلين باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من عملاق البيع بالتجزئة. على الرغم من أنهم قد لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات اليومية للشركة، إلا أنه لا يمكن التقليل من تراثهم وتأثيرهم على مستقبل Walmart.