سياسات جديدة مطبقة: البيت الأبيض يواصل التعاون مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، ويدين التعليقات المعادية للسامية

أوضح البيت الأبيض أنه على الرغم من التعليقات المعادية للسامية التي أطلقها إيلون موسك مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا توجد نية للابتعاد عن استخدام تكنولوجيا SpaceX أو Starlink داخل وزارة الدفاع. وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، على أهمية الابتكار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيكون من الحماقة الابتعاد عنه. ومع ذلك، فقد أدان أيضًا خطاب ماسك، مؤكدًا أن الحكومة لا تتغاضى عن التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها أو توافق عليها.

وبينما يظل البيت الأبيض ملتزمًا باستخدام تكنولوجيا ماسك، فقد علقت الشركات الكبرى مثل أبل وديزني إنفاقها الإعلاني على منصة التواصل الاجتماعي حيث عبر ماسك عن آرائه المثيرة للجدل. يسلط رد الفعل العنيف ضد هذه التصريحات الضوء على الحاجة المتزايدة للمساءلة والسلوك المسؤول من جانب الشخصيات العامة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو موقف البيت الأبيض من تصريحات إيلون ماسك المعادية للسامية؟

ج: أدان البيت الأبيض تعليقات إيلون ماسك المعادية للسامية، مع التأكيد على أنهم سيواصلون التعاون مع SpaceX واستخدام تقنية Starlink.

س: هل تقاطع الشركات الكبرى المنصة التي أدلى فيها ماسك بهذه التعليقات؟

ج: نعم، قامت شركات مثل Apple وDisney بتعليق إنفاقها الإعلاني على منصة التواصل الاجتماعي.

س: هل ستعيد الحكومة الفيدرالية النظر في عقودها مع شركات ماسك؟

ج: ليس لدى الحكومة أي خطط للابتعاد عن استخدام تكنولوجيا SpaceX أو Starlink، لكنها لا تتغاضى عن الخطاب المعادي للسامية الذي عبر عنه إيلون ماسك.