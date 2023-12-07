ملخص:

لطالما استحوذ المريخ، الكوكب الرابع من الشمس، على خيال العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء. على مر السنين، تم إرسال العديد من الروبوتات لاستكشاف الكوكب الأحمر، حيث ساهم كل منها ببيانات ورؤى قيمة حول تكوينه الجيولوجي وإمكاناته لاستدامة الحياة. وفي هذا المقال نتعمق في تاريخ استكشاف كوكب المريخ ونتعرف على أول روبوت تطأ قدمه سطحه المغبر.

أي روبوت اكتشف المريخ لأول مرة؟

عندما يتعلق الأمر بأول روبوت يستكشف المريخ، فإن الشرف يعود إلى مهمتي المريخ 2 والمريخ 3 التابعتين للاتحاد السوفييتي، واللتين تم إطلاقهما في عام 1971. ولم تكن هذه المهام تهدف إلى الدوران حول المريخ فحسب، بل الهبوط على سطحه أيضًا. بينما تحطمت مركبة المريخ 2 ودمرت مركبة الإنزال الخاصة بها، هبطت مركبة المريخ 3 بنجاح في 2 ديسمبر 1971، مما جعلها أول روبوت على الإطلاق يستكشف تضاريس المريخ.

حمل المريخ 3 مركبة جوالة صغيرة تسمى Prop-M، والتي تم تصميمها لاجتياز السطح وإجراء التجارب. ولسوء الحظ، كانت مهمة المركبة قصيرة الأجل، حيث توقفت عن إرسال البيانات بعد 20 ثانية فقط من الهبوط. على الرغم من المدة القصيرة التي قضاها المريخ 3، إلا أن إنجاز المريخ XNUMX كان بمثابة علامة بارزة في استكشاف الفضاء، وفتح الباب أمام البعثات المستقبلية إلى المريخ.

تطور استكشاف المريخ

منذ المريخ 3، اتبعت العديد من الروبوتات خطواته، كل منها مجهز بتكنولوجيا متقدمة بشكل متزايد لكشف أسرار الكوكب الأحمر. تشمل المهمات البارزة برنامج فايكنغ التابع لناسا في السبعينيات، والذي يتكون من مركبتين مداريتين ومركبتين للهبوط، ومهمة مارس باثفايندر في عام 1970، والتي نشرت المركبة الفضائية سوجورنر الناجحة.

في السنوات الأخيرة، حظيت مركبات ناسا المريخية باهتمام كبير وحققت اكتشافات رائدة. وقد خلفت المركبة الجوالة سوجورنر مركبة سبيريت وأبورتيونيتي، التي عملت على المريخ لعدة سنوات، مما أدى إلى توسيع معرفتنا بجيولوجيا الكوكب وتاريخه بشكل كبير. أحدث إضافة إلى أسطول مركبات المريخ التابعة لناسا هي كيوريوسيتي، التي هبطت في عام 2012 وتستمر في استكشاف سطح المريخ حتى يومنا هذا.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت دول أخرى أيضًا إلى السباق لاستكشاف المريخ. تهدف مهمة ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بالتعاون مع وكالة روسكوزموس الروسية، إلى البحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية على المريخ. وتشمل المهمة مركبة Trace Gas Orbiter، التي وصلت إلى المريخ في عام 2016، والمركبة الجوالة Rosalind Franklin، المقرر إطلاقها في عام 2022.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم عدد الروبوتات التي استكشفت المريخ؟

ج: لقد استكشفت العديد من الروبوتات المريخ على مر السنين، بما في ذلك تلك التابعة لبرنامج Viking التابع لناسا، ومهمة Mars Pathfinder، والمهام المستمرة للمركبة Curiosity rover.

س: ما الهدف من استكشاف المريخ بالروبوتات؟

ج: إن استكشاف المريخ باستخدام الروبوتات يتيح للعلماء جمع البيانات حول جيولوجيا الكوكب ومناخه وإمكانات استمرار الحياة عليه. فهو يساعدنا على فهم تاريخ الكوكب ويوفر رؤى قيمة للمهام البشرية المستقبلية المحتملة.

س: هل هناك أي مهمات قادمة إلى المريخ؟

ج: نعم، هناك العديد من المهام القادمة المخطط لها إلى المريخ. من المقرر إطلاق مركبة ناسا الجوالة Perseverance في عام 2020، بهدف إجراء مزيد من التحقيق في مدى صلاحية الكوكب للسكن وجمع العينات للعودة المحتملة إلى الأرض. ومن المقرر أيضًا أن تطلق مهمة ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، كما ذكرنا سابقًا، مركبتها الجوالة في عام 2022.

س: هل يمكن التحكم بالروبوتات على المريخ من الأرض؟

ج: نعم، يمكن التحكم بالروبوتات الموجودة على المريخ من الأرض، ولكن بسبب المسافة الكبيرة بين الكوكبين، هناك تأخير زمني في إرسال الأوامر واستقبال البيانات. يمكن أن يتراوح هذا التأخير من بضع دقائق إلى أكثر من 20 دقيقة، اعتمادًا على المواقع النسبية للأرض والمريخ.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars