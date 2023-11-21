ما هو أغنى وول مارت أو أبل؟

في عالم الأعمال، غالباً ما يثير السؤال عمن يحمل لقب أغنى شركة الفضول والنقاش. اثنان من المتنافسين البارزين في هذا السباق هما وول مارت وأبل. لقد أحدثت كلتا الشركتين تأثيرًا كبيرًا على السوق العالمية، ولكن أي منهما يمكنها أن تحصد لقب الأغنى؟ دعونا نتعمق في الأرقام ونكتشف ذلك.

وول مارت: تأسست شركة وول مارت في عام 1962 على يد سام والتون، وهي شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في بنتونفيل، أركنساس. وهي تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومحلات البقالة. تشتهر Walmart بأسعارها المنخفضة ومجموعة واسعة من المنتجات، مما يجعلها وجهة مفضلة لملايين المتسوقين حول العالم.

أبل: تأسست شركة أبل في عام 1976 على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا. تقوم بتصميم وتصنيع وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية وبرامج الكمبيوتر والخدمات عبر الإنترنت. تشتهر شركة Apple بمنتجاتها المبتكرة، بما في ذلك iPhone وiPad وMac وApple Watch، والتي أحدثت ثورة في صناعة التكنولوجيا.

المقارنة المالية: عندما يتعلق الأمر بتقييم ثروة الشركة، فإن أحد المقاييس الرئيسية هو القيمة السوقية، والتي يتم حسابها عن طريق ضرب عدد الأسهم القائمة بسعر السهم الحالي. وفقًا لأحدث البيانات، تحمل شركة Apple التاج لكونها أغنى شركة برأسمال سوقي يزيد عن 2 تريليون دولار. من ناحية أخرى، تمتلك وول مارت قيمة سوقية تبلغ حوالي 400 مليار دولار. هذا الفارق الكبير يضع شركة Apple في مرتبة متقدمة على Walmart من حيث الثروة الإجمالية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: تشير القيمة السوقية إلى القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم.

س: هل تشير القيمة السوقية إلى ربحية الشركة؟

ج: لا، القيمة السوقية هي مقياس للقيمة الإجمالية للشركة في سوق الأوراق المالية. وهو لا يعكس الربحية بشكل مباشر، حيث يمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة مثل معنويات المستثمرين وظروف السوق.

س: هل هناك أي عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تحديد ثروة الشركة؟

ج: على الرغم من أن القيمة السوقية تعد مؤشرًا مهمًا، إلا أن هناك عوامل أخرى مثل الإيرادات والأرباح والأصول تساهم أيضًا في الثروة الإجمالية للشركة. توفر هذه العوامل فهمًا أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة.

في الختام، تحمل شركة أبل حاليا لقب أغنى شركة، متفوقة على وول مارت بفارق كبير من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الوضع المالي يمكن أن يتقلب بمرور الوقت، ويجب أيضًا أخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند تقييم ثروة الشركة.