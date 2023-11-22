أيهما أقدم Walmart أم Sam's Club؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، أصبح Walmart وSam's Club أسماء مألوفة، حيث يقدمان مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة. ولكن هل سبق لك أن تساءلت أي من هذين العملاقين في مجال البيع بالتجزئة جاء أولاً؟ دعونا نتعمق في تاريخ عمالقة البيع بالتجزئة لمعرفة ذلك.

وول مارت: تأسست وول مارت في عام 1962 على يد سام والتون، وبدأت كمتجر صغير للخصومات في روجرز، أركنساس. مع رؤية لتوفير منتجات بأسعار معقولة للعملاء، قامت وول مارت بتوسيع عملياتها بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. واليوم، أصبحت أكبر متاجر التجزئة في العالم، مع الآلاف من المتاجر في جميع أنحاء العالم.

نادي سام: في عام 1983، قرر سام والتون الدخول في سوق الجملة وافتتح أول نادي سام في ميدويست سيتي، أوكلاهوما. يهدف Sam's Club إلى تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والعملاء الأفراد الذين يرغبون في الشراء بكميات كبيرة. لقد قدمت نموذجًا قائمًا على العضوية، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار الجملة.

إذن، أيهما أقدم؟

وول مارت أقدم من نادي سام. تأسست شركة Walmart في عام 1962، في حين تم إنشاء Sam's Club في عام 1983، أي بعد أكثر من عقدين من الزمن. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كلا من Walmart وSam's Club هما جزء من نفس إمبراطورية البيع بالتجزئة، حيث أسس Sam Walton الشركتين.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو متجر الخصم؟

ج: متجر الخصم هو مؤسسة بيع بالتجزئة تقدم منتجات بأسعار أقل من متاجر البيع بالتجزئة التقليدية. غالبًا ما تركز هذه المتاجر على توفير القيمة مقابل المال من خلال تقديم خصومات وعروض لجذب العملاء.

س: ما هو سوق الجملة؟

ج: سوق الجملة هو مكان يتم فيه بيع البضائع بكميات كبيرة لتجار التجزئة أو الشركات أو الأفراد الذين يشترون بكميات كبيرة. تقدم أسواق الجملة عادةً أسعارًا أقل لكل وحدة مقارنة بمتاجر البيع بالتجزئة.

س: هل يمكن لأي شخص التسوق في Sam's Club؟

ج: على الرغم من أن Sam's Club يستهدف في المقام الأول الشركات الصغيرة، إلا أنه مفتوح لأي شخص يحمل عضوية. يمكن للأفراد شراء العضوية للوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة بأسعار الجملة.

في الختام، وول مارت هو الأقدم بين عملاقي البيع بالتجزئة، حيث تم تأسيسه في عام 1962. ومن ناحية أخرى، تم إنشاء Sam's Club في عام 1983 كنادي بيع بالجملة يقدم خدماته للشركات والأفراد الذين يرغبون في الشراء بكميات كبيرة. يستمر كل من Walmart وSam's Club في الازدهار، حيث يوفران للعملاء منتجات بأسعار معقولة ومجموعة واسعة من الخيارات.