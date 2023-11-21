تبدأ المعركة في مزرعة فينيجان: نهائيات ربع النهائي للأسرة الأيرلندية

استعد لمواجهة مليئة بالأدرينالين مع انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة Irish's Fittest Family في موقع جديد ومثير - المزرعة الواقعة في وادي Boyne الخلاب في Co Meath. لن توفر مزرعة البطاطس من الجيل الخامس هذه خلفية فريدة للمنافسة الشرسة فحسب، بل ستختبر أيضًا البراعة البدنية والعقلية للعائلات الأربع المتبقية التي تتنافس على مكان مرغوب فيه في نصف النهائي.

ومن تيبيراري، لدينا عائلة بيرنز، المعروفة بقدراتها الرياضية الرائعة في سباق الماراثون ومسابقات الرجل الحديدي. عائلة بونار من وترفورد، مع هزيمة الموسم الماضي الوشيكة التي أثقلت كاهلها، عازمة على إثبات نفسها وإظهار إمكاناتها الحقيقية. تنضم إليهم عائلة بيترز، وهي أيضًا من ووترفورد، حريصة على التعافي من أدائها المخيب في الموسم العاشر. وأخيرًا وليس آخرًا، عائلة مورفي من كارلو، الذين لم يدخروا جهدًا في سعيهم لتحقيق النصر، حتى أنهم سيذهبون إلى مدى التضحية بالبسكويت المحبوب لديهم.

مع وجود القاذف الفائز لعموم أيرلندا كجزء من تشكيلة الفريق، يستعد فريق Bonnars لمواجهة أي تحدي وجهاً لوجه وإظهار مهاراتهم الاستثنائية. كل عائلة مستعدة لتجاوز حدودها، وعرض نقاط قوتها الفردية في أنشطة تتراوح من التجديف بالكاياك إلى الفريسبي النهائي. يعد هذا الموسم بأن يكون مليئًا بالإثارة والأدرينالين، حيث تتنافس هذه العائلات الرائعة وجهاً لوجه في تحديات بدنية غير عادية.

تابعونا على RTÉ One وRTÉ Player يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 مساءً لتشهد الحدث الذي يقطع القلب وتكون جزءًا من رحلة لا تُنسى نحو تتويج عائلة أيرلندا الأصلح. لا تفوتوا لحظة واحدة من هذا الموسم المثير، حيث يجتمع الإصرار والشغف والالتزام الذي لا يتزعزع لخلق تجربة لا تنسى للمشاركين والمشاهدين على حد سواء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: أين سيقام الدور ربع النهائي من بطولة "الأسرة الأيرلندية"؟

ج: من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في The Farm الواقعة في كو ميث بأيرلندا.

س: ما هي العائلات المشاركة في ربع النهائي؟

ج: تشمل العائلات المشاركة عائلة بيرنز من تيبيراري، وعائلة بونار من وترفورد، وعائلة بيترز من وترفورد، وعائلة مورفي من كارلو.

س: متى يمكنني مشاهدة الدور ربع النهائي من بطولة Ireland's Fittest Family؟

ج: سيتم بث ربع النهائي على قناة RTÉ One وRTÉ Player يوم الأحد 26 نوفمبر الساعة 6:30 مساءً.