ما هو لقاح فيروس كورونا الذي له أقل الآثار الجانبية؟

مع استمرار حملة التطعيم العالمية ضد كوفيد-19 في اكتساب الزخم، يتساءل الكثير من الناس عن اللقاح الذي له أقل الآثار الجانبية. من المهم ملاحظة أن جميع اللقاحات المصرح بها خضعت لاختبارات صارمة وأثبتت سلامتها وفعاليتها في الوقاية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء. ومع ذلك، فمن الصحيح أن بعض الأفراد قد يعانون من آثار جانبية بعد تلقي اللقاح. دعونا نلقي نظرة فاحصة على اللقاحات المتاحة وآثارها الجانبية المحتملة.

1. فايزر – بايونتك: أظهر هذا اللقاح المعتمد على mRNA معدل فعالية عاليًا في التجارب السريرية. تشمل الآثار الجانبية الشائعة الألم في موقع الحقن والتعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتختفي خلال بضعة أيام.

2. موديرنا: على غرار لقاح Pfizer-BioNTech، يعتمد لقاح Moderna أيضًا على mRNA. الآثار الجانبية قابلة للمقارنة، حيث أن الألم في موقع الحقن والتعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان هي الأكثر شيوعًا.

3. جونسون آند جونسون: يستخدم لقاح جونسون آند جونسون تقنية النواقل الفيروسية. الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتشمل الألم في موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، والغثيان، والحمى.

4. أسترازينيكا: وارتبط لقاح أسترازينيكا، وهو أيضًا لقاح قائم على ناقلات فيروسية، بحالات نادرة من اضطرابات تخثر الدم. ومع ذلك، فإن الخطر الإجمالي لهذه الآثار الجانبية منخفض للغاية. تشمل الآثار الجانبية الشائعة الألم في موقع الحقن والتعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان.

من المهم أن تتذكر أن الآثار الجانبية هي علامة على أن جسمك يقوم ببناء الحماية ضد الفيروس. معظم الآثار الجانبية خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة. الآثار الجانبية الشديدة نادرة للغاية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل الآثار الجانبية علامة على فعالية اللقاح؟

ج: نعم، الآثار الجانبية هي استجابة طبيعية للقاحات وتشير إلى أن جهازك المناعي يستجيب ويبني حماية ضد الفيروس.

س: هل الآثار الجانبية هي نفسها بالنسبة للجميع؟

ج: لا، الآثار الجانبية يمكن أن تختلف من شخص لآخر. قد لا يعاني بعض الأفراد من أي آثار جانبية على الإطلاق، بينما قد يعاني البعض الآخر من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

س: هل يجب أن أقلق بشأن اضطرابات تخثر الدم النادرة المرتبطة بلقاح أسترازينيكا؟

ج: إن خطر الإصابة باضطرابات تخثر الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا منخفض للغاية. فوائد التطعيم في الوقاية من كوفيد-19 تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية النادرة.

وفي الختام، فقد ثبت أن جميع لقاحات كوفيد-19 المصرح بها آمنة وفعالة. في حين أنه قد تحدث آثار جانبية، إلا أنها عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة. أفضل لقاح لك هو اللقاح المتاح لك. يعد الحصول على التطعيم خطوة حاسمة لحماية نفسك والآخرين من الفيروس.