من جاء أولاً سامز أم وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان: Sam's Club وWalmart. أصبحت كل من هذه الشركات أسماء مألوفة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة. ولكن أي واحد جاء أولا؟ دعونا نتعمق في تاريخ عمالقة البيع بالتجزئة لمعرفة ذلك.

ولادة نادي سام

تم إنشاء Sam's Club، وهو نادي مستودعات بيع بالتجزئة للعضوية فقط، قبل Walmart. أسسها سام والتون في عام 1983، مع افتتاح أول متجر في ميدويست سيتي، أوكلاهوما. يهدف Sam's Club إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والأفراد لشراء المنتجات بكميات كبيرة بأسعار مخفضة. وسرعان ما اكتسب هذا المفهوم شعبية كبيرة، وتوسع نادي سام بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

صعود وول مارت

من ناحية أخرى، أسس سام والتون شركة وول مارت في عام 1962. وافتتح أول متجر وول مارت أبوابه في روجرز، أركنساس. في البداية، كان Walmart عبارة عن متجر يقدم خصومات يقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة. مع مرور الوقت، نمت وول مارت لتصبح عملاق البيع بالتجزئة الذي نعرفه اليوم، مع الآلاف من المتاجر في جميع أنحاء العالم.

الاتصال بين Sam's Club و Walmart

على الرغم من أن Sam's Club وWalmart كيانان منفصلان، إلا أنهما جزء من شركة Walmart Inc. الأكبر حجمًا. يعمل Sam's Club كشركة تابعة لـ Walmart، ويقدم خدماته لقطاع معين من السوق من خلال نموذج المستودعات القائم على العضوية. يتيح هذا الاتصال لكلا الشركتين الاستفادة من مواردهما وتزويد العملاء بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.

أسئلة وأجوبة

س: هل يمكن لأي شخص التسوق في Sam's Club؟

ج: لا، Sam's Club هو نادي للعضوية فقط. ومع ذلك، العضوية مفتوحة لكل من الأفراد والشركات.

س: هل Sam's Club وWalmart هما نفس الشركة؟

ج: على الرغم من أن كلاهما جزء من شركة Walmart Inc.، إلا أن Sam's Club وWalmart هما كيانان منفصلان للبيع بالتجزئة ولهما عمليات متميزة خاصة بهما.

س: هل يمكنني استخدام عضويتي في Walmart في Sam's Club؟

ج: لا، لدى Walmart وSam's Club برامج عضوية منفصلة. لا تمنح عضوية Walmart إمكانية الوصول إلى Sam's Club والعكس صحيح.

في الختام، جاء Sam's Club قبل Walmart، مع تأسيسه في عام 1983. ومع ذلك، نمت الشركتان تحت مظلة Walmart Inc.، حيث تقدمان للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. سواء كنت تبحث عن عمليات شراء بالجملة أو أساسيات يومية، فقد أصبح كل من Sam's Club وWalmart وجهات يقصدها ملايين المتسوقين حول العالم.