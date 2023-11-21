من جاء أولاً سامز أم كوستكو؟

من جاء أولاً: سام أم كوستكو؟

في عالم التسوق بالجملة، برز عملاقان كقادة: Sam's Club وCostco. تقدم نوادي المستودعات القائمة على العضوية مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة، وتجذب ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. ولكن يبقى السؤال الملح: أيهما جاء أولاً؟

ولادة نادي سام

كان Sam's Club، أحد أقسام شركة Walmart، أول من دخل المشهد. أسسها سام والتون في عام 1983، بهدف إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والأفراد لشراء البضائع بكميات كبيرة بأسعار أقل. سرعان ما اكتسب Sam's Club شعبية، وأصبح نموذج العضوية الخاص به مخططًا لنوادي المستودعات المستقبلية.

صعود كوستكو

من ناحية أخرى، تأسست كوستكو بعد بضع سنوات في عام 1983. أسس جيمس سينيجال وجيفري بروتمان الشركة بمفهوم مشابه لـ Sam's Club، مع التركيز على تقديم منتجات مخفضة للأعضاء. كانت نقطة البيع الفريدة لدى كوستكو هي التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، والتي لاقت صدى لدى المستهلكين.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو نادي المستودعات؟

ج: نادي المستودعات هو نوع من متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع المنتجات بكميات كبيرة بأسعار مخفضة. يجب أن يصبح العملاء أعضاء للوصول إلى هذه الأندية والاستفادة من المدخرات.

س: كيف يعمل Sam's Club وCostco؟

ج: يعمل كل من Sam's Club وCostco على أساس نموذج قائم على العضوية. يدفع العملاء رسومًا سنوية ليصبحوا أعضاء، مما يتيح لهم الوصول إلى المتاجر والحصول على خصومات حصرية.

س: أيهما جاء أولاً، Sam's Club أم Costco؟

ج: تأسس نادي سام عام 1983، بينما تأسس كوستكو في نفس العام. ومع ذلك، تم إطلاق Sam's Club قبل بضعة أشهر، مما جعله أول نادي مستودعات يدخل السوق.

س: هل هناك أي اختلافات كبيرة بين Sam's Club وCostco؟

ج: بينما يقدم كل من Sam's Club وCostco منتجات وخدمات مماثلة، إلا أن هناك بعض الاختلافات. تشتهر كوستكو بمنتجاتها عالية الجودة واختياراتها الفريدة، بينما يركز Sam's Club أكثر على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية.

في الختام، يحمل Sam's Club لقب كونه أول نادي مستودعات يزين مشهد البيع بالتجزئة. ومع ذلك، أصبح كل من Sam's Club وCostco اسمين مألوفين، مما يوفر للمستهلكين فرصة توفير المال أثناء التسوق بكميات كبيرة. سواء كنت تفضل Sam's Club أو Costco، فقد أحدث كلاهما ثورة في الطريقة التي نتسوق بها ونستمر في الازدهار في سوق الجملة التنافسي.