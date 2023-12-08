العثور على الصدفة ومواجهة البكرات في LEGO Fortnite

ملخص: تتناول هذه المقالة موقع شركة Shell والاستحواذ عليها، وهي مورد مهم في LEGO Fortnite. إنه يسلط الضوء على مظهر وسلوك Rollers، الوحوش العدوانية التي تسقط Shell. تقترح المقالة أيضًا طريقة أكثر موثوقية لمواجهة البكرات داخل الكهوف. أخيرًا، يختتم بتذكير اللاعبين بتجهيز أنفسهم بشكل مناسب قبل المغامرة في الكهوف ويوفر مزيدًا من المعلومات حول المهام الأخرى في اللعبة.

العنوان: البحث عن Shell والقتال ضد Mighty Rollers في LEGO Fortnite

في عالم LEGO Fortnite الغامر، تلعب شركة Shell دورًا حيويًا في مختلف جوانب اللعب. بدءًا من بناء المعدات الدفاعية والتعاويذ الصحية وحتى ترقية مقاعد التصنيع، فإن شركة Shell مطلوبة بشدة من قبل اللاعبين. ومع ذلك، فإن الحصول على هذا المورد يمكن أن يكون مهمة صعبة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أصوله.

وسط المناظر الطبيعية الشاسعة في LEGO Fortnite، يوجد مخلوق غير متوقع يحمل مفتاح Shell. تُعرف هذه الوحوش الهائلة باسم Rollers، وهي مختبئة داخل مناطق الأراضي العشبية. إنهم يخفون أنفسهم بذكاء، حيث تنمو نباتات صغيرة على ظهورهم وتبرز من الأرض. مع اقتراب اللاعبين المطمئنين، انطلق الرولر من مخابئهم، وقصفوا خصومهم بوابل من الصخور أو حاولوا سحقهم عن طريق دحرجة أجسادهم الضخمة.

تتطلب هزيمة هؤلاء الأعداء الذين لا هوادة فيها ذكاء اللاعب ومهاراته القتالية. يجب على اللاعبين، المسلحين بالسيوف أو الفؤوس، الانخراط في معركة شرسة، وضرب البكرات بلا كلل حتى تحقيق النصر. عند هزيمتهم، يقوم رولرز بإسقاط مورد شل الثمين بسخاء، ويكون جاهزًا للاستيلاء عليه من قبل المنتصر.

في حين أن المناطق العشبية تمثل خيارًا قابلاً للتطبيق لمواجهة Rollers، فإن الشجعان والجريئين حقًا يبحثون عن أعماق الكهوف للحصول على فرصة أكثر موثوقية. بجوار نقطة البداية، يمكن للاعبين تحديد موقع أنظمة الكهوف التي تعج بالأعداء والكنوز. من بين أسراب الهياكل العظمية والعقارب المهددة والعناكب المروعة، يقف رولرز بفخر على أرضه. سيؤدي إرسال هذه المخلوقات المخيفة داخل الكهوف إلى الحصول على كميات وفيرة من الصدفة.

ومع ذلك، دخول الكهوف ليس لضعاف القلوب. يُنصح بشدة بتجهيز نفسه وفقًا لذلك، مما يضمن توفر سيفين على الأقل أو الشراكة مع زملائه اللاعبين. وبدلاً من ذلك، يمكن للاعبين الحصول على حماية رفيق القرية، مثل Burger Boss المحترم، الذي أثبت أنه حليف لا يقدر بثمن أثناء الاستكشافات.

بمجرد امتلاك الصدفة المرغوبة، يمكن للاعبين تكريس اهتمامهم لاستخدامها في صياغة الوصفات. ومع ذلك، هناك تحديات ومهام جديدة تنتظرك في عالم LEGO Fortnite الواسع. يتم تشجيع اللاعبين على استكشاف الأدلة الشاملة حول بذور LEGO Fortnite وترقيات القرية لتوسيع آفاقهم وغزو حدود جديدة.