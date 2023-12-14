استمتع بسحر موكب القوارب مع خيارات تناول الطعام اللذيذة في دانا بوينت

عاد موكب الأضواء السنوي للقوارب في Dana Point Harbour وأفضل من أي وقت مضى. هذا العام، ومع موضوع Candyland، سيتم تحويل الميناء إلى أرض العجائب لقضاء العطلات. بينما تستمتع بالعرض المبهر للسفن البحرية المضيئة التي تبحر عبر الميناء، تأكد من إشباع رغباتك ببعض الأطعمة اللذيذة من المطاعم المحلية.

يعد Beach Harbour Pizza المكان المثالي لتناول وجبة سريعة ومريحة. احصل على فطيرة أو بيتزا كاملة بالشريحة وابحث عن مكان مريح بالقرب من الماء للاستمتاع بالعرض. إذا كنت تبحث عن تجربة طعام غير رسمية، توجه إلى The Brig لتناول وجبات الإفطار والبرغر والمعكرونة وأطباق المأكولات البحرية. على الرغم من أنه لا يوفر إطلالات على العرض، إلا أن الفناء يوفر أجواءً مريحة.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحلويات، قم بزيارة Coffee Importers / Scoop Deck. تقدم هذه المؤسسة الشهيرة آيس كريم لابيرت ومشروبات القهوة المصنوعة يدويًا والسندويشات والعصائر. يقع بالقرب من الأرصفة، وهو خيار ممتاز لمشاهدة موكب القوارب. توفر سلسلة مطاعم El Torito، وهي سلسلة مطاعم مكسيكية شهيرة، إطلالات رائعة على الميناء. انغمس في المارجريتا والتاكو أثناء الاستمتاع بالمشهد الخفيف.

إذا كنت من عشاق النبيذ، فإن مطعم Frisby Cellars هو المكان الذي يجب عليك زيارته. تقع غرفة التذوق هذه على الجانب الجنوبي من المرفأ، وتقدم النبيذ المصنوع من عنب باسو روبلز. قم بإقران النبيذ الخاص بك مع بعض الجبن واللحوم اللذيذة. للحصول على تجربة طعام أكثر رسمية، فإن مطعم Gemmell's هو المكان المناسب لك. يقدم هذا المطعم الفرنسي الكونتيننتال مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك الجمبري العملاق ولحم الضأن المشوي.

يقدم مطعم Glasspar الفاخر الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع مباشرةً من المرفأ قائمة مأكولات بحرية. لا تفوت كوكتيلات العطلات الموسمية. يعد Harpoon Henry's خيارًا رائعًا آخر مع فناء مُدفأ ونوافذ توفر أفضل الإطلالات على عرض الضوء. انغمس في كوكتيل الروبيان الجامبو والبرغر والسمك ورقائق البطاطس أو مجموعة متنوعة من أطباق المأكولات البحرية.

تشمل خيارات تناول الطعام الأخرى في المنطقة Jimmy's Famous American Tavern الذي يقدم المأكولات الأمريكية الشهية وJon's Fish Market الذي يقدم الأسماك والبطاطا اللذيذة.

اجعل من عرض القوارب للأضواء لهذا العام في دانا بوينت تجربة لا تُنسى من خلال الانغماس في خيارات تناول الطعام اللذيذة المتوفرة بالقرب من طريق العرض. لا تنس الاتصال مسبقًا للتحقق من التوفر وإجراء الحجز.