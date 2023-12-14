تبدأ إدارة الإيرادات في ألاباما بتوزيع الحسومات

بدأت إدارة الإيرادات في ألاباما مؤخرًا بتوزيع الحسومات كجزء من برنامج المساعدة المالية، مما يوفر دفعة للمقيمين المؤهلين. بينما تعمل الإدارة بجد لمعالجة أكثر من 1.9 مليون شيك خصم في الوقت المناسب، قد يواجه بعض دافعي الضرائب فترة انتظار أطول من المتوقع.

بدأت عملية التوزيع في 1 ديسمبر 2023، في الوقت المناسب لموسم العطلات. الأفراد مؤهلون للحصول على خصم قدره 150 دولارًا، في حين يمكن للمدونين المشتركين الحصول على 300 دولار. تدرك إدارة الإيرادات أهمية هذه الأموال وتبذل قصارى جهدها لتسريع عملية المعالجة مع ضمان الدقة.

سواء من خلال الإيداع المباشر أو الشيكات الورقية، تم إصدار الحسومات منذ بداية شهر ديسمبر. ومع ذلك، يتم تشجيع المستلمين على التحلي بالصبر وإتاحة الوقت لاستلام الخصم. وتدرك الإدارة أهمية هذه الأموال للأفراد والأسر، وخاصة خلال موسم العطلات.

يمكن لدافعي الضرائب الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات حول أهليتهم والمبلغ الذي قد يتلقونه والطريقة المتوقعة لتسليم الخصم زيارة صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بإدارة الإيرادات في ألاباما. سيوفر هذا المورد إجابات للأسئلة المتداولة ويضمن أن يكون لدى المستلمين فهم واضح للعملية.

ومن المهم ملاحظة أن توزيع الحسومات هي عملية مستمرة، وأن القسم يعمل بنشاط على إكمال المهمة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. تكرس إدارة الإيرادات في ألاباما جهودها لتقديم المساعدة المالية للمقيمين المؤهلين وتلتزم بالتأكد من حصول الجميع على خصمهم في الوقت المناسب.

مع استمرار التوزيع، يمكن للمستلمين البقاء على اطلاع دائم من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية لإدارة الإيرادات في ألاباما أو عن طريق تنزيل تطبيق الأخبار الخاص بهم من Apple App Store أو Google Play Store.

(المصدر: WBRC)