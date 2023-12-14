اتجاهات الطقس في نيو جيرسي: النظر إلى الوراء والمستقبل

ملخص: بالتأمل في فصول الشتاء الأربعة الماضية في نيوجيرسي، يمكننا أن نرى مجموعة متنوعة من أنماط الطقس، بدءًا من درجات الحرارة الدافئة تاريخيًا والحد الأدنى من تساقط الثلوج إلى العواصف الثلجية الشديدة والظروف المعتدلة. بينما نستعد لفصل الشتاء المقبل، يحذر الخبراء من صعوبة التنبؤ بشكل مؤكد بما يمكن توقعه. إن الطقس غير المتوقع في نيوجيرسي يجعل من الضروري أن يكون السكان مستعدين لأي سيناريو.

2023: شتاء دافئ بشكل غير متوقع

في الشتاء الماضي، شهدت ولاية نيوجيرسي حالة شاذة فيما يتعلق بالطقس. مع متوسط ​​درجة حرارة 38.5 درجة، تم تصنيفه على أنه ثاني أخف شتاء في تاريخ الولاية. وامتد الدفء غير المعتاد إلى شهر فبراير، الذي أصبح الأكثر دفئا على الإطلاق، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة 40 درجة. بالإضافة إلى ذلك، كان تساقط الثلوج في حده الأدنى، حيث بلغ متوسط ​​إجمالي تساقط الثلوج على مستوى الولاية 3 بوصات فقط، وهو ثاني أدنى مستوى في التاريخ. ومع اقترابنا من الموسم الجديد، سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا.

2021-2022: جنوب جيرسي يتفوق على شمال جيرسي في تساقط الثلوج

في حالة نادرة، تلقت جنوب جيرسي تساقط ثلوج أكثر من شمال جيرسي خلال هذا الشتاء. مع متوسط ​​تساقط الثلوج يبلغ 24.8 بوصة، تجاوزت جنوب جيرسي 22.7 بوصة في شمال جيرسي. شهدت أيام محددة مثل 28 يناير 2022، تلقي مقاطعة أتلانتيك ثلوجًا أكثر من مقاطعة بيرغن. أشارت أبحاث جامعة روتجرز إلى أن متوسط ​​تساقط الثلوج على مستوى الولاية يبلغ 20.4 بوصة، وهو أقل بقليل من المتوسط. وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في الشتاء 35.6 درجة، أي 1.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

2020-2021: عاصفة فبراير الشرسة

إذا نظرنا إلى الوراء قبل ثلاث سنوات، كان شهر فبراير شهرًا قياسيًا بالنسبة لشمال جيرسي. شهدت بعض البلدات ما يصل إلى قدمين من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وشهدت مناطق معينة في مقاطعتي موريس وساسكس أكثر من 2 بوصة. استمر تساقط الثلوج طوال الشهر، مما أدى إلى متوسط ​​30 بوصة في سبع مقاطعات شمال جيرسي، مما يجعله أكثر فبراير تساقطًا للثلوج منذ 36.9 عامًا. تلقت جنوب جيرسي كمية أقل من الثلوج، مما ساهم في إجمالي 128 بوصة على مستوى الولاية. وكان متوسط ​​درجة الحرارة في فصل الشتاء 29.7 درجة.

2019-2020: شتاء معتدل

خلال موسم الثلوج هذا، شهدت نيوجيرسي تساقط ثلوج أقل من المتوسط، بمتوسط ​​4.7 بوصة على مستوى الولاية. تم وصف فصل الشتاء أيضًا بأنه أحد أكثر السنوات حرارة في تاريخ نيوجيرسي.

التطلع إلى المستقبل: توقعات غير مؤكدة

يؤكد عالم المناخ بالولاية الدكتور ديفيد روبنسون على عدم القدرة على التنبؤ بالطقس في نيوجيرسي. وعلى الرغم من أنه يرى أنه من غير المرجح أن يكون هناك موسم ثلوج هزيل آخر على التوالي، فإنه يعترف بأن اليقين مستحيل. قد يؤثر نمط النينيو الاستوائي في المحيط الهادئ على مستويات هطول الأمطار. وفي نهاية المطاف، ستحدد درجات الحرارة كمية الثلوج المتساقطة في الشتاء القادم. بغض النظر عن كيفية تطور الطقس، من المهم أن يظل السكان يقظين، ويحزموا أمتعتهم، ويعطيوا الأولوية للسلامة على الطرق طوال الموسم.