من أين صاحب وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد Walmart اسمًا مألوفًا. بفضل حضورها الهائل وانتشارها العالمي، من الطبيعي أن نتساءل عن أصول عملاق البيع بالتجزئة هذا والشخص الذي يقف وراء نجاحه. إذن، من أين هو مالك وول مارت؟

مالك Walmart حاليًا هو عائلة والتون. أسسها سام والتون في عام 1962، ونمت وول مارت لتصبح أكبر متاجر التجزئة في العالم. ومع ذلك، بعد وفاة سام والتون في عام 1992، انتقلت ملكية وول مارت إلى ورثته، وفي المقام الأول أبنائه وأحفاده.

تنحدر عائلة والتون من الولايات المتحدة، مما يجعلهم أمريكيين حسب الجنسية. وعلى وجه التحديد، فهم من ولاية أركنساس، التي تقع في المنطقة الجنوبية من البلاد. ولد سام والتون نفسه في كينجفيشر، أوكلاهوما، لكنه انتقل لاحقًا إلى أركنساس، حيث أسس أول متجر وول مارت في روجرز.

أسئلة وأجوبة:

س: من هو المالك الحالي لـ Walmart؟

ج: المالك الحالي لوول مارت هو عائلة والتون، أحفاد مؤسس الشركة، سام والتون.

س: ما أصل عائلة والتون؟

ج: عائلة والتون من الولايات المتحدة وتحديداً من ولاية أركنساس.

س: كيف حصلت عائلة والتون على ملكية وول مارت؟

ج: قام سام والتون، مؤسس وول مارت، بتوريث ملكية الشركة إلى ورثته، وفي المقام الأول أبنائه وأحفاده، بعد وفاته في عام 1992.

س: هل تشارك عائلة والتون في العمليات اليومية لشركة Walmart؟

ج: على الرغم من أن عائلة والتون تمتلك ملكية كبيرة في Walmart، إلا أنها لا تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية للشركة. تتم إدارة Walmart من قبل فريق من المديرين التنفيذيين والمديرين الذين يشرفون على عملياتها.

وفي الختام فإن مالكة وول مارت، عائلة والتون، هي من الولايات المتحدة، وتحديداً من ولاية أركنساس. على الرغم من أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات اليومية للشركة، إلا أن ملكيتهم وإرثهم يستمران في تشكيل نجاح عملاق البيع بالتجزئة.