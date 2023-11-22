أين يعيش ورثة وول مارت؟

في عالم أغنى الأفراد في العالم، لا شك أن ورثة وول مارت يشغلون مكانة بارزة. وباعتبارهم من نسل مؤسس وول مارت، سام والتون، فقد ورثوا ثروة هائلة وأصبحوا أسماء مألوفة في حد ذاتها. ولكن أين بالضبط يسمي ورثة المليارديرات وطنهم؟

ينتشر ورثة وول مارت، الذين يتألفون من عائلة والتون، في مواقع مختلفة في الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي للعائلة في بنتونفيل، أركنساس، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة وول مارت. هذه المدينة الصغيرة الواقعة في الركن الشمالي الغربي من الولاية هي بمثابة مركز إمبراطورية الأعمال العائلية. تعد بنتونفيل أيضًا موطنًا لمتحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي، الذي أسسته أليس والتون، إحدى وريثة وول مارت.

ومع ذلك، فإن ورثة وول مارت لا يقتصرون فقط على أركنساس. كما أنشأوا مساكن في أجزاء أخرى من البلاد. على سبيل المثال، تمتلك أليس والتون مزرعة في ميلساب، تكساس، بينما يقيم شقيقها، جيم والتون، في بنتونفيل ويمتلك أيضًا مزرعة في مينيرال ويلز، تكساس. وفي الوقت نفسه، يعيش روب والتون، الابن الأكبر لسام والتون، في بارادايس فالي، أريزونا.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم ورثة وول مارت؟

ج: ورثة وول مارت هم أحفاد سام والتون، مؤسس وول مارت. ومن بينهم أليس والتون، وجيم والتون، وروب والتون، من بين آخرين.

س: أين يقع مقر الإقامة الأساسي لعائلة Walmart؟

ج: يقع المقر الرئيسي لعائلة Walmart في بنتونفيل، أركنساس، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة Walmart.

س: أين يعيش ورثة وول مارت؟

ج: يمتلك ورثة وول مارت مساكن في مواقع مختلفة. تمتلك أليس والتون مزرعة في ميلساب، تكساس، ويمتلك جيم والتون مزرعة في مينيرال ويلز، تكساس، ويعيش روب والتون في بارادايس فالي، أريزونا.

س: بماذا تشتهر بنتونفيل؟

ج: تشتهر بنتونفيل بكونها المقر الرئيسي لشركة Walmart وهي أيضًا موطن لمتحف Crystal Bridges للفن الأمريكي، الذي أسسته أليس والتون.

في الختام، في حين أن ورثة وول مارت يقيمون في المقام الأول في بنتونفيل، أركنساس، فإن لديهم أيضًا منازل في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة. وتمتد ثرواتهم وتأثيرهم إلى ما هو أبعد من مكان إقامتهم الأساسي، حيث يواصلون تشكيل صناعة البيع بالتجزئة وتقديم مساهمات كبيرة للمجتمعات التي يسمونها موطنهم.