أين يعيش أصحاب وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الشركات شهرة وتأثيرًا في العالم. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر ومجموعة متنوعة من المنتجات، أصبح Walmart اسمًا مألوفًا لملايين المتسوقين. ولكن هل سبق لك أن تساءلت أين يقيم أصحاب إمبراطورية البيع بالتجزئة هذه؟ دعونا نتعمق في عالم مالكي Walmart ونكتشف المكان الذي يسمونه موطنهم.

عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت سام والتون، هم المالكون الأساسيون للشركة. اعتبارًا من عام 2021، تمتلك العائلة بشكل جماعي حوالي 50% من أسهم وول مارت، مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات في العالم. بينما ينتشر أفراد الأسرة عبر مواقع مختلفة، فإن غالبيتهم يقيمون في الولايات المتحدة.

أين يعيش أفراد عائلة والتون؟

تتمتع عائلة والتون بحضور قوي في ولاية أركنساس، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة وول مارت. بنتونفيل، وهي مدينة صغيرة تقع في شمال غرب أركنساس، هي موطن لمكتب وول مارت المنزلي وتعمل كمركز مركزي لعمليات الشركة. لقد اختار العديد من أفراد عائلة والتون الإقامة في هذه المنطقة، مع الحفاظ على روابط وثيقة مع جذور الشركة.

بالإضافة إلى أركنساس، اختار بعض أفراد عائلة والتون العيش في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت، تقيم في تكساس وتشتهر بمجموعتها الفنية الواسعة المعروضة في متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي في بنتونفيل.

ما هي القيمة الصافية لعائلة والتون؟

اعتبارًا من عام 2021، يُقدر صافي ثروة عائلة والتون بحوالي 250 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. هذه الثروة المذهلة مستمدة في المقام الأول من حصتهم في ملكية وول مارت. لقد أتاحت لهم ثروة العائلة أن يعيشوا حياة الرفاهية والنفوذ، مع العديد من المساعي الخيرية والاستثمارات في مختلف الصناعات.

في الختام، في حين أن أفراد عائلة والتون منتشرون في مواقع مختلفة، فإن روابطهم مع وول مارت وأصولها في أركنساس تظل قوية. تعد بنتونفيل بمثابة نقطة محورية للعائلة، حيث يقيم العديد منهم في المنطقة. بصفتهم مالكي Walmart، يمتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من منازلهم، ليشكلوا مشهد البيع بالتجزئة على نطاق عالمي.

التعاريف:

– عمالقة البيع بالتجزئة: الشركات الكبيرة التي تهيمن على صناعة البيع بالتجزئة.

– وول مارت: شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومحلات البقالة.

– الأحفاد: الأشخاص الذين يرتبطون مباشرة بسلف معين.

– المساعي الخيرية: الأنشطة أو المشاريع التي يتم تنفيذها لتعزيز رفاهية الآخرين، عادةً من خلال التبرعات أو الإجراءات الخيرية.